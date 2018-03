Nach Cannabis-Konsum die Beherrschung verloren

Drei Jugendliche sind in der Nacht zum Sonntag in Bad Heilbrunn auffällig geworden. Ein Anwohner alarmierte um kurz vor Mitternacht die Polizei, als er beobachtete, dass drei junge Männer im Bereich Unterfeld- und Adalbert-Stifter-Straße die Kennzeichen von fünf geparkten Autos abrissen.

Bad Heilbrunn – Die Polizei fand die Burschen kurze Zeit später in einer Gartenhütte am Ostfeld. Zwei waren 16, einer 18 Jahre alt. Weil es in der Hütte stark nach Cannabis roch, gab ein 16-Jähriger zu, das „Gras“ geraucht zu haben. Bei ihm fand man eine kleine Menge Cannabis, Zubehör zum Verkleinern, eine Feinwaage und verschiedene Tütchen. Der Jugendliche wurde zu seiner Mutter gebracht und muss sich nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die zwei anderen hatten laut Polizei mit den Drogen nichts zu tun. Alle drei Burschen müssen sich aber wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Polizei entdeckte noch zwei kaputte Blumentröge und umgeworfene Pfosten. (müh)