Kälberer kommt nach Heilbrunn: „Es tut auch der Musik gut, wieder unterwegs zu sein“

Von: Ines Gokus

Martin Kälberer spielte für dieses Album viel am Klavier. © Privat

Kulturveranstaltungen nehmen im Kursaal wieder Fahrt auf: Der Musiker Martin Kälberer stellt sein neues Album mit dem Soloauftritt „InSightOut“ am 7. Mai im Heilbrunner Kursaal vor.

Bad Heilbrunn – Vor Kurzem war sein langjähriger Musik- und Bühnenpartner Werner Schmidbauer zu Gast, und jetzt steht auch Martin Kälberer auf der Bühne im Bad Heilbrunner Kursaal. Er tritt am Samstag, 7. Mai, mit seinem neuen Soloprogramm „InSightOut“ auf und will sein Publikum mit „Klängen aus der Stille“ entzücken.

„InSightOut“ entstand während des Lockdowns, als die Bühnen geschlossen waren. „Ich habe die Corona-Zeit sehr zwiegespalten erlebt“, sagt Kälberer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Einerseits konnte ich der Situation etwas abgewinnen. Ohne Beeinflussung von außen, ohne Besuch, ohne wohin gehen zu können, wurde die Sicht nach innen schon sehr intensiv. In normalen Zeiten hätte ich niemals so viel an dem Album gearbeitet. Doch dann wurde das Bedürfnis groß, wieder rauszugehen.“

Bad Heilbrunn: Nach Werner Schmidbauer nun Martin Kälberer zu Gast

Kälberers Konzerte sind eine Einladung zu einer multiinstrumentalen Reise in die inneren Bild- und Klangwelten des Künstlers, bei der die Stille eben ihren Platz hat wie pulsierende und rhythmische Elemente. An Entschleunigung könne er sich zwar durchaus gewöhnen, sagt der Künstler: „Aber der Austausch zwischen anderen Musikern, der Energielevel, den man auf der Bühne hat, und der Kontakt zum Publikum hat mir schon sehr gefehlt.“

Und auch seiner Musik tue es gut, unterwegs zu sein. „Die Sachen gehen ja mit mir auf die Reise und verselbstständigen sich in gewisser Weise. Ein Stück klingt beim 20. Auftritt anders als beim ersten.“ Kälberer ist musikalisch in vielen Richtungen versiert, aber die Lieder auf seinem neuen Album spielt er auf dem Klavier, seinem Lieblingsinstrument. „Ich hab mich während der Coronazeit oft am Klavier wiedergefunden und Sachen gespielt, die ich so von mir noch nie gehört habe.“ Das Ergebnis sind zarte und gleichzeitig kraftvolle Klangwelten, die Stimmungen und Bilder zaubern, die berühren und in die man eintauchen kann. Reinhören kann man übrigens auch im Internet, beispielsweise auf YouTube.

Weitere Infos

Das Konzert am Samstag, 7. Mai, beginnt um 20 Uhr im Heilbrunner Kursaal. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets für 23 Euro (25 Euro an der Abendkasse) gibt es bei der Gästeinfo Bad Heilbrunn unter der Telefonnummer 0 80 46/323 oder auf www.bad-heilbrunn.de. Bitte auf die tagesaktuellen Corona-Regeln achten.

