Kinderbetreuung: Bad Heilbrunn sucht händeringend nach Tagesmüttern

Von: Felicitas Bogner

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen wächst, auch in Bad Heilbrunn. Eine Großtagespflege mit Platz für zehn Kinder im Krippenalter soll Abhilfe schaffen. Nun wird Personal gesucht. Symbo Gemeinde würde Ausbildungskosten übernehmen © dpa

Die Gemeinde Bad Heilbrunn möchte eine Großtagespflege einrichten. Räume sind vorhanden, was fehlt, sich die passenden Tagesmütter.

Bad Heilbrunn – In nahezu allen Gemeinden im Landkreis wächst die Nachfrage nach Betreuungsplätzen. So auch in Bad Heilbrunn. Ein zusätzliches Angebot soll nun in den ehemaligen Räumen der Gästeinformation am Wörnerweg entstehen, und zwar eine Großtagespflege mit Platz für zehn Kinder im Krippenalter, also unter drei Jahre. Während es in puncto Umbau schon bald los gehen kann, mangelt es jedoch am Personal. Es gibt bis dato noch keine Tagesmutter.

Genehmigung für den notwendigen Umbau liegt vor

„Letzte Woche haben wir nun final die Genehmigung für den notwendigen Umbau der Räume bekommen und könnten mit den Arbeiten beginnen“, sagt Bürgermeister Thomas Gründl im Gespräch mit dem Kurier. Geplant sei, die Räumlichkeiten so umzubauen, dass sie die vom Landratsamt vorgegebenen Anforderungen erfüllen. Konkret bedeutet das, eine Wand einzuziehen, die Küche zu versetzen und die Toiletten sowohl für kleine Kinder als auch das Personal anzupassen.

Darüber hinaus brauche es Platz für zehn kleine Bettchen für die Buben und Mädchen, die künftig dort betreut werden sollen. Überdies gilt es den Gartenbereich einzuzäunen. Für diese Umbaumaßnahmen sind laut Gründl etwa 20 000 bis 25 000 Euro veranschlagt. Ein genaues Datum für den Baubeginn stehe allerdings noch nicht fest. „Wir müssen schauen, wann wir Handwerker dafür bekommen“, erklärt er.

Es gibt bereits elf Anmeldung für die zehn Plätze

Vorgesehen ist, dass je eine Tagesmutter fünf Kinder beaufsichtigen kann. „Wir als Gemeinde stellen quasi nur die Räumlichkeiten und die Tagesmütter können dann auf freiberuflicher Basis hier fünf Kinder betreuen“, erklärt Gründl das Vorhaben. Die Vergabe der Plätze geschehe danach, wer sich zuerst angemeldet hat. „Wir haben aber bereits elf Bewerbungen für die zehn Betreuungsplätze.“

Genug Platz für genug Bewerber wäre also vorhanden. Doch die Gemeinde sucht händeringend nach Tagesmüttern. Zwar hatte sich wie berichtet bereits eine 31-jährige Tölzerin als künftige Tagesmutter angekündigt und vorgestellt, nun habe sich jedoch eine Änderung ergeben und diese stehe nicht mehr für diesen Job zur Verfügung. „Genauere Gründe kann ich keine nennen“, sagt Gründl auf Nachfrage.

Gemeinde sucht dringend nach zwei Tagesmüttern und würde auch Ausbildungskosten tragen

Bisher habe man eine neue Bewerbung. „Wir haben die Suche nach einer Tagespflegeperson im Internet bereits ausgeschrieben“, sagt Gründl. Um als Tagesmutter zu arbeiten, benötigt man eine Pflegeerlaubnis, die durch das Jugendamt erteilt wird. Dafür bietet das Landratsamt Kurse an.

„Die Gemeinde würde auch die anfallenden Ausbildungskosten übernehmen“, betont Gründl. Da die Tagespfleger dann freiberuflich agieren, seien ihnen keine festen Zeiten von der Gemeinde vorgeschrieben, erklärt der Bürgermeister.

