„Kommen mit dem Bauen kaum hinterher“: Mangel an Betreuungsplätzen in Bad Heilbrunn

Von: Patrick Staar

Voll belegt ist der katholische Kindergarten St. Kilian. Auch alle anderen Kitas in Bad Heilbrunn sind ausgebucht. Momentan fehlen 47 Betreuungsplätze in den Krippen. © arp

Die Bad Heilbrunner Kindergärten platzen aus allen Nähten. Es herrscht ein Betreuungsplatzmangel und dazu gibt es Probleme, Personal zu finden.

Bad Heilbrunn – In einer atemberaubenden Geschwindigkeit steigt in Bad Heilbrunn der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Als Notlösung wurden 2019 Container auf dem ehemaligen Post-Areal in der Ortsmitte aufgestellt. 2020 startete der Waldkindergarten in Mürnsee. Und jetzt fehlen schon wieder 47 Betreuungsplätze, berichtete Kita-Leiterin Dietlind von Plettenberg in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Schon bevor der Grundstein gelegt ist, ist die neue geplante Kita in der Ortsmitte quasi ausgebucht. „Vor lauter Kindern kommen wir mit dem Bauen kaum hinterher“, stellte Bürgermeister Thomas Gründl fest.

Von Plettenberg berichtete, dass sich die Situation seit zwei Jahren immer mehr zuspitzt. Bis damals sei es üblich gewesen, dass die Kinder zwei oder drei Jahre in Krippen und Kitas gehen, mittlerweile seien fünf Jahre Normalität: „Sie kommen im ersten Lebensjahr und gehen, wenn sie in die Schule kommen.“ Ebenso sei es bis vor zwei Jahren üblich gewesen, dass Eltern ihre Kinder „nur sicherheitshalber“ für die Kita angemeldet haben: „Drei Viertel wollten damals eigentlich gar keinen Platz. Jetzt dagegen wollen alle einen Platz, die sich anmelden.“

Fünf Jahre in der Kita sind Normalität

Die Kindergartenkinder seien mittlerweile alle untergebracht, was fehlt sind vor allem Krippen-Plätze. In der katholischen Kita St. Kilian neben dem Heilbrunner Sportplatz seien alle 91 Plätze vergeben, unter anderem an 14 Integrationskinder. Konrad Specker wollte wissen, woher die Kindergarten-Kinder kommen. „Wir haben keine Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, das sind alles Einheimische“, antwortete von Plettenberg. Einzige Ausnahme sei eine Familie aus Somalia.

Personell sieht es nicht rosig aus. Momentan seien in der Kita zwei Stellen unbesetzt. Es fehlen eine Vollzeit-Erzieherin und eine Vollzeit-Kinderpflegerin: „Wir wären auch für mehr als zwei Neue dankbar“, betonte von Plettenberg. „Dann könnten wir die Kinder bedeutend besser betreuen.“ Friedrich Bauer wollte wissen: „Was kann die Gemeinde tun, um der Kita bei der Anwerbung von Fachkräften zu helfen?“ Ein „ganz großes Problem“ sei die Münchner Ballungsraumzulage, die unter anderem in Penzberg und Geretsried gezahlt wird, nicht aber in Bad Heilbrunn, das außerhalb der Ballungsraum-Grenze liegt: „Daher wandert viel Personal ab.“ Möglicherweise bringe ein Banner „Fachkräfte gesucht“ am Ortseingang Erfolg, sagte von Plettenberg. „Ich habe mit anderen Kindergarten-Leitungen gesprochen. Dort haben sich tatsächlich Bewerberinnen aus anderen Bundesländern gemeldet.“ Gründl unterstützte diesen Gedanken: „Wir dürfen nichts unversucht lassen. Durch Heilbrunn fahren jeden Tag 18 000 Fahrzeuge. Wenn sich nur einer meldet, wär’ das schon was.“

Mitarbeiterinnen des Waldkindergartens Mürnsee empfahlen dem Gemeinderat, den Hilfskräften eine Weiterbildung zu finanzieren, „denn das betrifft Leute, die eh nicht so viel verdienen“. Zudem dürfe ein Kindergarten nicht zu viele unqualifizierte Mitarbeiter haben. Erst ab dem Status „Ergänzungskraft“ tauche ein Mitarbeiter im Anstellungsschlüssel auf. Die Kosten für eine Fortbildung liegen bei 3000 Euro pro Person.

Große Nachfrage nach Plätzen im Waldkindergarten

Bernd Rosenberger wollte wissen, ob es möglich ist, Kräfte an die Heilbrunner Kita zu binden, wenn die Gemeinde die Fortbildung finanziert: „Sonst zahlen wir die Fortbildung – und dann gehen die Leute schwuppdiwupp dorthin, wo sie eine Ballungsraumzulage kriegen.“ Dies sei nicht möglich, antwortete von Plettenberg: „Das gilt als Knebelvertrag. Und der ist vor Gericht nichtig.“

In der Gemeinderatssitzung gaben alle Heilbrunner Kindergärten einen Überblick über den Stand der Dinge. Manuela Stieglbauer, Bereichsleiterin des Albert-Schweitzer-Familienwerks Bayern sagte, dass der Waldkindergarten Mürnsee besser dasteht als erwartet. Aufgrund der ungeklärten Standortfrage habe es zum Ende des vergangenen Jahres viele offene Betreuungsplätze gegeben. Mittlerweile seien aber alle 23 Plätze belegt. „Es gibt eine große Nachfrage“, sagte Stieglbauer. Personell sei der Waldkindergarten „gut aufgestellt“. Der neue Standort stehe fest. Die Baugenehmigung stehe allerdings noch aus, momentan würden die Unterlagen beim Forstamt und Bauamt liegen.

Auch an der evangelischen Kita „Himmelszelt“ entspannt sich die Lage. „Im Mai kriegen wir eine Vollzeit-Erzieherin und zwei Berufspraktikanten dazu – es schaut ganz gut aus“, berichtete Anna Kaltenhauser. Die beiden Kindergarten-Gruppen seien voll belegt. Konrad Specker wollte wissen, ob es mit den Containern Probleme gibt. Kaltenhauser verneinte dies: „Es passt. Auch die Decken-Dämmung ist inzwischen gut.“

