Kommunalwahl 2020: In Heilbrunn steht die Ortsmitte im Mittelpunkt

Gut besucht war die Podiumsdiskussion des Tölzer Kurier im Heilbrunner Kursaal. Über 90 Minuten standen Thomas Gründl (CSU) und Konrad Specker (FW) Rede und Antwort.

Bad Heilbrunn – „Bad Heilbrunn hat am 15. März die Wahl und heuer auch wieder eine Auswahl“, stellte Moderator Andreas Steppan, stellvertretender Redaktionsleiter des Tölzer Kurier, einleitend bei der Podiumsdiskussion fest. Die Konstellation ist die gleiche wie schon 2008. Damals gewann Thomas Gründl (CSU) mit 57,1 Prozent der Stimmen und ist seither Amtsinhaber. Konrad Specker (FW) konkurriert zum zweiten Mal mit ihm. Gründl selbst findet das sogar gut, wie er sagte: „Für die Demokratie ist es wichtig, dass man eine Auswahl hat.“

Einen Schwerpunkt der Diskussion bildete das Thema Ortsmitte – seit die Gemeinde 2015 der Kursfürstin Adelheid GmbH die relevanten Flächen abkaufte, ist die Entwicklung dieses Gebiets eine Hauptaufgabe der Gemeindepolitik.

Ortsmitte

Steppan stellte zu Beginn die Frage: „Wie würde ein Spaziergang durch die Ortsmitte nach Ihren Vorstellungen in zwölf Jahren aussehen?“

Gründl schwebt „eine behutsame Entwicklung“ vor. Daher stellte er fest, dass „die Ortsmitte in zwölf Jahren noch nicht fertig entwickelt sein wird“. Allgemein solle es jedoch eine „gesunde Mischung aus bezahlbarem Wohnraum, einem Ärztezentrum und einem schönen Dorfplatz für Jung und Alt sowie – wie es sich viele Bürger wünschen – mit einer Eisdiele“ geben. Die aktuell auf dem „Post“-Gelände aufgestellten Kindergarten-Module seien bis dahin verschwunden. „Sie sind auf fünf Jahre begrenzt.“

+ Etwa 150 interessierte Bürger wohnten der Podiumsdiskussion im Heilbrunner Kursaal bei, ungefähr 50 weitere verfolgten die Debatte via Live-Stream im Internet. © arp

Specker hingegen betonte, dass er in zwölf Jahren bereits durch einen barrierefreien Ort gehen möchte. „Mit einer Gästeinformation in der Ortsmitte.“ Er stelle sich Spielplätze, bezahlbaren Wohnraum, ein Café und eine Sparkasse vor. Dazu möchte er auf dem Spaziergang mehr Touristen begegnen, die ihre Quartiere in Bad Heilbrunn haben. „Ich will eine lebendige Ortsmitte, in der sich die Menschen wohlfühlen.“

Der größte Unterschied zeigte sich in Bezug auf die Geschwindigkeit. Specker plädierte stets für eine „zügige Entwicklung“. Auf dem Podium relativierte er den Begriff „zügig“ jedoch etwas. „Man sollte dennoch behutsam planen. Mit einer zügigen Entwicklung meine ich, dass man nach der Planung zeitnah mit dem Umsetzung beginnt.“

Gründl mahnte vor einer zu schnellen Entwicklung. „Andernfalls wird das Herstellungsbeitrags-Gefüge zerrissen, die sozialen Einrichtungen kommen nicht mehr hinterher, und für unsere Kinder und Enkelkinder bleibt kein Bauland mehr über.“

Wohnen

Ein ebenfalls wichtiges Thema ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Hier sprach sich Specker für ein Genossenschaftsmodell aus. Auch Menschen mit niedrigem oder mittleren Einkommen sollten sich eine Wohnung leisten können. „Heilbrunn war immer bunt und soll das auch bleiben“, sagte er. Es sei dazu wichtig, auch arbeitsnahen Wohnraum zu schaffen. Dies sei für alle Ortsteile von Bedeutung. Die komplette Ortsmitte solle nicht „zu viel verbaut und zubetoniert werden“.

„Bezahlbarer Wohnraum? Ganz klar: Ja“, sagte Gründl. Es müsse jedoch das „Gesamtkonzept passen“. Er sei bereits im Dialog mit einem Rechtsanwalt, um das passende Modell zu finden. Konkret stellte er sich eine Mischung aus Geschosswohnungsbau und Doppelhäusern vor. „Dabei muss der Charakter von Bad Heilbrunn mit den vielen Grünflächen beibehalten werden.“

Transparenz

Das Thema Transparenz in der Rathauspolitik hat in der Vergangenheit zu Unstimmigkeiten zwischen den Parteien geführt. Steppan sprach Specker auf seine Formulierung an, er würde gerne „den Rathaus-Mief der CSU beenden“.

Für die Wortwahl entschuldigte sich Specker. „Das war ein unüberlegter Ausdruck, und ich wollte niemanden zu nahetreten“, sagte er. „Ich meinte einfach, dass ich frischen Wind ins Rathaus bringen möchte.“ Jedoch kritisierte er, dass das Amt der Bürgermeisters und das des Kämemrers in einer Hand liegt. Hier möchte Specker die Verwaltungsaufgabe vom politischen Amt des Bürgermeisters trennen.

Gründl entgegnete: „Diese Positionen sollen aus Sparsamkeitsgründen vereint bleiben. Ein Kämmerer kostet über 70 000 Euro im Jahr.“ Die Transparenz im Rathaus werde durch Auflagen des Datenschutzes immer mehr erschwert. Allgemein könne er die Vorwürfe, dass die Rathauspolitik nach außen nicht offen genug sei, „nicht nachvollziehen.“ Specker hingegen fand: „Alles auf den Datenschutz abzuwälzen, ist übertrieben.“

Ehrenamt

Einstimmigkeit zwischen den Wahlprogrammen von CSU und Freien Wählern herrscht beim Thema Förderung und Würdigung des Ehrenamts. Zuletzt gab es jedoch Misstöne, als die CSU zu einem Ehrenamtstag einlud (wir berichteten). „Die Würstl hätten nach dem 15. März noch genauso gut geschmeckt“, sagte dazu Specker. Auf dem Podium waren sich beide nun einig, dass künftig die Gemeinde der Veranstalter von Ehrenamtstagen sein sollte.

