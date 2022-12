Komplizierte Vorbereitung auf den „Blackout“ in Bad Heilbrunn

Von: Patrick Staar

Experten raten den Bürgern und Gemeinden, sich auf einen Blackout vorzubereiten. (Symbolbild) © Sascha Steinach/imago

Schon länger befasst sich die Gemeinde Bad Heilbrunn mit den Vorbereitungen auf einen möglichen Blackout. Doch dafür gerüstet zu sein, ist schwieriger als gedacht.

Bad Heilbrunn – Vor zwei Monaten haben die Heilbrunner Gemeinderäte nach langer Diskussion beschlossen, bei einem ortsansässigen Händler ein Notstromaggregat zu erwerben (wir haben berichtet). Der Kauf habe sich zerschlagen, berichtete Bürgermeister Thomas Gründl in der Gemeinderatssitzung am Dienstag: „Die Firma hat uns ein bisserl hängen lassen.“

Gemeinde setzt auf „Zapfwellen-Aggregat“, das an einen Traktor angeschlossen werden kann

Aufgekommen war das Thema durch den Krieg in der Ukraine. Um auf einen „Blackout“ vorbereitet zu sein, empfiehlt die Regierung den Gemeinden, Treffpunkte einzurichten, an denen sich die Bevölkerung im Notfall versammeln kann. Ein von der Gemeinde beauftragter Elektriker hat hochgerechnet, dass ein 40 kVA-Aggregat reichen müsste. Ein solches wollte die Gemeinde bei einem ortsansässigen Händler kaufen – und dann möglichst schnell wieder verkaufen. Denn eigentlich setzt die Gemeinde auf ein sogenanntes „Zapfwellen-Aggregat“, das an einen Traktor angeschlossen werden kann und mit 5000 Euro Anschaffungskosten deutlich günstiger ist. Der Haken: Es ist erst im Juni 2023 erhältlich.

Suche gestaltet sich schwieriger als erwartet

„Mit dem Notstromaggregat haben wir ein größeres Problem“, berichtete Geschäftsleiter Hans Keller dem Gremium. „Wir sind jetzt im Internet auf der Suche. Aber es ist schwierig bis unmöglich, ein Aggregat zu diesem Preis zu finden.“ Es werde nun wohl auf ein gebrauchtes Aggregat in der Preisklasse zwischen 10 000 und 18 000 Euro herauslaufen: „Wir lassen uns da von einem Elektriker beraten, dass wir nichts kaufen, was uns nicht weiterhilft.“

Drei Landwirte stellen im Notfall ihre Traktoren bereit

Mittlerweile sei Dezember, ergänzte Thomas Gründl: „Da kann man sich die Frage stellen, ob wir das Aggregat wirklich brauchen – aber es hilft ja nichts. Wir können es ja hergeben.“ Eine andere Idee – drei kleinere Aggregate hintereinander zu schalten – habe sich zerschlagen: „Davon hat uns der Elektriker abgeraten“, berichtete Gründl. Dafür gehe es beim „Zapfwellen-Aggregat“ vorwärts, sagte Hans Keller. Drei Landwirte hätten sich bereit erklärt, es im Notfall mit ihren Traktoren zu betreiben: „Wenn das Aggregat lieferbar ist, können wir Dienstleistungsverträge mit den Landwirten abschließen.“

