Kratzer an Stoßstange: Hinweise erbeten

Eine unerfreuliche Entdeckung hat ein Audifahrer am Montag in Bad Heilbrunn gemacht.

Bad Heilbrunn - Der Peitinger (46) hatte seinen Wagen am Sonntag gegen 18.45 Uhr auf dem Turnhallenparkplatz im Wörnerweg geparkt. Als er am Montag gegen 13 Uhr zurück zu seinem schwarzen A6 kam, entdeckte er einen Kratzer an der linken vorderen Stoßstange. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro, schätzt die Polizei. Vom Verursacher fehlt jede Spur, er hat auch keinen Hinweiszettel am beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Für Hinweise zu der Unfallflucht können sich Zeugen unter der Nummer 08041/761060 an die Polizeiinspektion Bad Tölz wenden.

sw

Rubriklistenbild: © dpa