Kreisräte geehrt: Politische Meilensteine und ein schlagfertiger Landwirt

Von: Patrick Staar

Abschied aus dem Kreisrat: Landrat Josef Niedermaier (li.) bedankte sich in einer Feierstunde für die geleistete Arbeit bei (v. li.) Josef Eichner, Robert Mayr, Willi Streicher, Volker Reeh, Achim Rücker, Nikolaus Trischberger, Anni Rieger, Georg Rauchenberger, Helmut Forster, Hans Sappl, Mechthild Felsch, Josef Danner, Hans Hopfner, Franz Demmel, Beate Paulerberg, Franz Wirthensohn, Volker Witte und Gabriele Riegel. Nicht auf dem Foto die ebenfalls ausgeschiedenen Kreisräte Klaus Barthel, Günther Fuhrmann, Gerhard Hasreiter, Gerhard Knill, Robert Lug, Aniela Müller, Edith Peter, Peter Plößl, Gabriele Skiba und Andreas Wiedemann. © Staar

Mit über zwei Jahren Verspätung verabschiedete der Landkreis nun Kreisräte, die 2020 aus dem Gremium ausgeschieden waren, und verteilte kommunale Auszeichnungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die kommunale Wahlperiode ist fast schon wieder zur Hälfte vorbei. Mit drei Jahren coronabedingter Verspätung verabschiedete Landrat Josef Niedermaier nun 28 Kreisräte in den politischen Ruhestand, verteilte Verdienstmedaillen und Urkunden. Im Festsaal des Bad Heilbrunner Gasthauses „Reindlschmiede“ sprach er über die Arbeit in der Kommunalpolitik – und erzählte einige Anekdoten über die Ausgeschiedenen.

Josef Eichner, sein Hut und eine Reise nach Berlin

Beispielsweise über Josef Eichner, der dem Kreistag von 2014 bis 2020 angehörte. Der habe sich politisch sehr eingebracht, verfüge über viel Wissen in landwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen. Viele Kreisräte würden Eichner daher vermissen, sagte Niedermaier. Noch heute muss er lachen, wenn er an einen gemeinsamen Ausflug nach Berlin denkt. Eichner habe auch dort seinen Hut getragen. Eine Verwaltungsmitarbeiterin des Bundestags habe ihn gefragt, wie oft er diesen in seinem Leben bisher abgesetzt hat. „Sieben Mal“, entgegnete Eichner schlagfertig. „Ich habe sieben Kinder.“ Mittlerweile habe er acht Kinder, ergänzte der Landwirt in der Feierstunde schmunzelnd.

Verdienstmedaillen für Janker, Wiedemann und Wasensteiner

Zu Andreas Wiedemann hat Niedermaier eine besondere Verbindung. Während Niedermaiers Zeit als Tölzer Stadtoberhaupt – von 2000 bis 2008 – war er Dritter Bürgermeister. Immer Mittwochvormittag habe Wiedemann zum Frühstück eingeladen: „Irgendwann waren da immer mehr Politiker da“, sagte Niedermaier. „Eine besondere Zeit.“ Für 24 Jahre im Stadtrat und 18 Jahre im Kreistag erhielt Wiedemann nun die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze. Genauso wie Josef Janker, der dem Tölzer Stadtrat ebenfalls 24 Jahre lang angehörte und zwölf Jahre lang Erster Bürgermeister war. Janker habe jahrzehntelang seinen wirtschaftlichen Sachverstand eingebracht: „Danke auch für dein sonniges, kameradschaftliches Gemüt.“

Die gleiche Auszeichnung wie Wiedemann und Janker erhielt Josef Wasensteiner, der 30 Jahre lang im Lenggrieser Gemeinderat saß. Wasensteiner habe mit viel Nachdruck und Einsatz Meilensteine gesetzt und sei Ansprechpartner der Landwirte gewesen. Darüber hinaus sei er „Verbindungsmann zur Kirche“ gewesen – ein Amt, das es vermutlich nur im Lenggrieser Gemeinderat gebe, mutmaßte Niedermaier. „Vielleicht kommt das daher, weil vor meinem Haus die Brücke zur Kirche losgeht“ , entgegnete Wasensteiner schmunzelnd.

Die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze überreichte Landrat Josef Niedermaier (re.) an (v. li.) Josef Wasensteiner, Andreas Wiedemann und Josef Janker. Nicht auf dem Foto die ebenfalls geehrten Kommunalpolitiker Leni Gröbmaier, Stefan Jocher, Hans Huß und Gerda Bretz. © pr

Dankurkunden für fünf Kreisräte

Für fünf Kreisräte gab’s kommunale Dankurkunden. Einer davon war der Eurasburger Klaus Koch, der seit 1996 im Kreistag sitzt und seit 2008 Stellvertretender Landrat ist.

Gerhard Hasreiter erhielt die Auszeichnung für 30 Jahre im Kreistag und 24 Jahre im Kreisausschuss. Darüber hinaus habe Hasreiter als Vorsitzender des Vereins „Freunde der Kreisklinik“ einen siebenstelligen Betrag für das Krankenhaus eingesammelt, sagte Niedermaier.

Der Lenggrieser Karl Murböck sitzt seit 2002 im Kreistag und setzte unter anderem auch als Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins und Kreisbrandrat Akzente. Mit der kommunalen Dankurkunde rundet Ehren-Kreisbäuerin Anni Rieger ihre umfangreiche Sammlung an Auszeichnungen ab, die von der Staatsmedaille über den Bayerischen Verdienstorden bis hin Bundesverdienstkreuz reicht. Rieger sei ein „Synonym für Einsatz für die Gesellschaft in allen Bereichen“, sagte Niedermaier. Sie habe sich bereits in einer Zeit engagiert, in der es für Frauen nicht einfach war, sich durchzusetzen und Gehör zu verschaffen.

