Gabriele Bauernfeind verabschiedet sich in den Ruhestand: Ein buntes Fest zum Abschluss

Umwelt, Inklusion und die Beziehung zu den Menschen: Das war Gabriele Weinelt-Bauernfeind immer wichtig. Nach zwölf Jahren als Leiterin der Bad Heilbrunner Grundschule geht sie in den Ruhestand.

Bad Heilbrunn – Eine Politik der offenen Türe, die habe sie immer vertreten, sagt Gabriele Weinelt-Bauernfeind. Jeder konnte immer mit allen Anliegen zu ihr ins Büro kommen. Jetzt geht die Heilbrunner Schulleiterin, die an diesem Mittwoch 62 Jahre alt wird, in den Ruhestand.

Am Montag begann sie damit, einige Dinge einzupacken und auszuräumen. „Aber so richtig klar wird mir das Ganze wohl erst, wenn ich die ersten freien Tage hatte.“

Zumal es noch einiges zu tun gibt, bis zum letzten Arbeitstag am 31. August. Die Chronik des Schuljahrs möchte sie noch fertigstellen. Es gilt noch Lehrkräfte zu verabschieden, die die Schule verlassen. Auch einige Sachen für das neue Jahr wird sie noch in die Wege leiten. „Immer wieder hat mich dieses Schuljahr der Gedanke beschlichen, dass das jetzt das letzte Mal ist, dass ich bestimmte Dinge mache.“

+ Spaß mit Bauernfeind-Maske: Schüler bei der heiteren Abschiedsfeier. © privat

Zwölf Jahre lang war Weinelt-Bauernfeind Leiterin der Grundschule Heilbrunn. Dass sie Lehrerin werden möchte, wusste sie schon in der ersten Klasse in München, wo die gebürtige Würzburgerin aufwuchs. „Meine damalige Lehrerin habe ich so verehrt, dass ich das auch werden wollte.“ Als Lehrerin war sie in verschiedenen Schulen im Landkreis tätig. Zehn Jahre lang war sie Kon-Rektorin an der Lettenholzschule in Bad Tölz, bevor sie die Schulleitung in Bad Heilbrunn übernahm.

Klar habe sich einiges geändert seit ihrer Anfangszeit. „Die modernen Medien haben Einzug ins Klassenzimmer gehalten.“ Gleich geblieben sei aber die Beziehung zu den Menschen. „Lernen funktioniert nur, wenn eine Beziehung besteht“, sagt Weinelt-Bauernfeind.

„Im Gedächtnis bleiben mir auf jeden Fall die Menschen“, sagt sie. Die Kinder, die Kollegen, die Unterstützer. „Das Besondere in Bad Heilbrunn ist, dass viele geblieben sind, nachdem ihre Kinder gar nicht mehr auf die Schule gegangen sind.“ Die Schulfamilie habe immer zusammen gehalten.

Als die wichtigsten Projekte bezeichnet sie die Renovierung des Schulgebäudes durch die Gemeinde sowie die Ausstattung mit modernen Medien. Zudem sei die Schule sechsmal als Umweltschule in Europa ausgezeichnet worden, die Kinder konnten den Kräuterpark kostenlos nutzen und bekamen Einblicke von einer Kräuterpädagogin. Besonders am Herzen sei ihr die gelebte Inklusion in Form von inzwischen zwei Partnerklassen gewesen. „Daran werde ich mich immer gerne erinnern.“ Eine Schule zu leiten sei allerdings immer ein Gemeinschaftswerk, sagt Weinelt-Bauernfeind. „Ohne ein funktionierendes Team kann einer Schulleitung nichts gelingen. Ihre Kollegen hätten sie immer unterstützt.

Sie freue sich nun darauf, ihre Zeit frei einteilen zu können. Ihr Ehemann sei ebenfalls in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen. Mit ihm möchte sie auf Reisen gehen, gerne in das von ihr geliebte Frankreich oder auch in die nordischen Länder. Aber Gabriele Weinelt-Bauernfeind nimmt sich noch andere Sachen für den Ruhestand vor: „Ich möchte meine Italienisch-Kenntnisse ausbauen und endlich Klavier lernen“. Das sei ein lang gehegter Wunsch von ihr.

Die Schule werde allerdings nie aus dem Fokus rücken. Zum einen werden ihr immer wieder „ihre“ Kinder begegnen. Zum anderen ist ihre Tochter in ihre Fußstapfen getreten und Grundschullehrerin geworden. „Da werde ich immer gut informiert sein“, sagt die scheidende Rektorin.

Mit der großen Abschiedsfeier am vergangenen Freitag war Schülern, Lehrern und allen anderen Unterstützern eine Überraschung gelungen. Mit Musik, Reden, kurze Darstellungen ihrer Charakteristika und ein Film zum Abschluss: „Darauf hatten alle Lehrkräfte noch einmal ihre guten Wünsche verewigt.“ Im Anschluss lud Weinelt-Bauernfeind zum Büffet in den Kursaal ein. Die Kinder hätten für sie eine grüne Gartenbank gestaltet, mit Fingerabdrücken, die sie zu Tieren gestaltet hatten sowie mit den jeweiligen Namen versehen. „Alle haben sich wirklich viel Mühe gegeben.“

