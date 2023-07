Literaturfest auf Gut Nantesbuch: Glücksgefühle im Grünen

In entspannter Atmosphäre fand das Literaturfest Nantesbuch am Wochenende auf dem Gutshof statt. © Näher

„Lieblingsbücher und Lyrikkarussell“ sowie Lyrik unter freiem Himmel bot das Literaturfest auf Gut Nantesbuch am vergangenen Wochenende. Bei den Besuchern kam es gut an.

Bad Heilbrunn – Kaum denkbar, dass ein anderes Literaturfest einen vergleichbar idyllischen Rahmen aufweisen kann wie das in Nantesbuch. Wo sonst liegen die Besucher mit fantastischem Ausblick auf Liegestühlen im Grünen und lauschen den Lesungen mit Kopfhörern. Das „Landschaftsradio“ wurde während der Pandemie erfunden und erfreut sich so großer Beliebtheit, dass es beibehalten wurde.

Da die Stiftung Kunst und Natur wie immer prominente Gäste verpflichten konnte, zieht es die meisten Zuhörer trotz des prächtigen Sommerwetters hinein in die Eingangshalle des Langen Hauses. Dort liest als erste Brigitte Hobmeier, später Udo Wachtveitl. „Lieblingsbücher“ ist die kleine Reihe benannt, doch es sind nicht die Lieblingswerke der Schauspieler gemeint, sondern die Bücher wurden von den umliegenden Buchhandlungen empfohlen.

Einnehmende Stimme: Fast eine Stunde las Brigitte Hobmeier aus „Die Feuer“. © Näher

Petra Schenk, Inhaberin der Buchhandlung Winzerer in Bad Tölz, hat „Die Feuer“ der australischen Autorin Claire Thomas ausgewählt. Das Buch schildert den Theaterbesuch dreier Frauen, die sich vom Geschehen auf der Bühne anregen lassen, ihren eigenen Gedanken und Gefühlen nachzuspüren. „Drei Generationen begegnen sich in einem Beckett-Stück. Das Leben draußen und vor allem die Buschfeuer nahe der Stadt treiben jede von ihnen um“, erläutert Schenk ihre Wahl. „Die jeweiligen Schicksale werden klug und eindringlich erzählt, die Spannung ist enorm.“ Brigitte Hobmeier liest fast eine Stunde und fasziniert mit ihrer unglaublich einnehmenden Stimme und ihrer sensiblen Gestaltung der Frauenfiguren. Ihr Vortrag fesselt sofort und lässt einen nicht mehr los. So entsteht Kopfkino.

Einen Kontrast in jeder Hinsicht bietet das anschließende „Lyrikkarussell“: Draußen auf zwei Naturbühnen, am Wasserturm und unter einer Linde, lassen Mirko Bonné und Ulrike Almut Sandig das Publikum an ihren Gedanken zum Weltgeschehen in Lyrikform teilhaben. Dass sich heute niemand mehr für diese Gattung interessiere, hört man immer wieder. Auf Nantesbuch strömen die Zuhörer zu den Lesungen.

Souverän meisterte Udo Wachtveitl die Situation. Er hatte das Buch verwechselt. © Näher

Mit einer wohl mehr für das Publikum als für die Betroffenen amüsanten Verwechslung beginnt die zweite Runde der „Lieblingsbücher“. Udo Wachtveitl hatte „Die schöne Magelone“, eine zauberhafte Erzählung von Ludwig Tieck vorbereitet, die auf einem Stoff aus dem Frankreich des 15. Jahrhunderts basiert. Guntram Gattner, Inhaber der Buchhandlung Gattner in Murnau, hatte aber den Roman „Zeitzuflucht“ von Georgi Gospodinov ausgewählt. Absolut bewundernswert, wie der Schauspieler, der vielen nur als Tatort-Kommissar bekannt, aber häufig mit eigenen Lesungen zu erleben ist, die Situation meisterte. Souverän sein Umgang mit dem Text („Mir ist jetzt vieles genauso neu wie Ihnen“). Gleichwohl kam der tatsächlich etwas sperrige Inhalt nicht direkt beim Publikum an. Gattner erklärt: „Ausgangspunkt in ,Zeitzuflucht‘ ist die Eröffnung einer Klinik für Vergangenheit, in der die Behandlung von Alzheimerkranken unterstützt werden soll. Diese Einrichtung lockt im Lauf der Geschichte auch Gesunde an, die sich vor den Entwürfen der jeweiligen Gegenwart retten wollen.“

Wachtveitl greift für die letzten zehn Minuten dann doch noch zur „Schönen Magelone“ – und diese Lesung beglückt nun vollends. Auf der Wiesenbühne, mit weitem Blick ins Land, liest später Max von Pufendorf aus „Der perfekte Kreis“ von Benjamin Myers, ein „wunderbares Buch über das Sichtbarmachen des Perfekten im Unperfekten“, wie Judith Steblein, Inhaberin der Buchhandlung Rupprecht in Penzberg, erklärt. Am Abend beschließt die konzertante Lesung „Wilderer“ mit Reinhard Kaiser-Mühlecker und dem Trio Belli-Fischer-Rimmer den ersten Tag des Literaturfestes Nantesbuch 2023, das Literaturliebhaber wieder einmal absolut glücklich macht.

