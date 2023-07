Ministerin Scharf in Heilbrunn: „Bayern ist nicht Schlusslicht“

Politischer Sommerabend der CSU Bad Heilbrunn. Zu Gast war Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (re.). © BIB

Kinderbetreuung war ein zentrales Thema beim politischen Sommerabend mit Familienministerin Ulrike Scharf in Bad Heilbrunn. Herausforderung ist die Personalfrage.

Bad Heilbrunn – Wohin mit den Kindern von berufstätigen Eltern? Diese Frage diskutierten die Gäste des „Politischen Sommerabends“ des CSU-Ortsverbands Bad Heilbrunn. Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, war der Einladung gefolgt.

Bevor Scharf die bayerische Familienpolitik gegen Kritik aus Berlin verteidigte, schilderten Bürgermeister Thomas Gründl und Bezirkstagskandidat Thomas Schwarzenberger, Bürgermeister von Krün, was die Kommunen zu bewältigen haben. Bad Heilbrunn plagen neben der gestiegenen Nachfrage nach Betreuungsplätzen die immensen Baukosten: Die Planung für die neue Kindertagesstätte werde derzeit geändert, um die Kosten von rund acht Millionen auf unter fünf Millionen Euro zu drücken, weil die staatliche Förderung nicht mit den gestiegenen Baukosten mitgewachsen sei.

Schwarzenberger berichtete, dass in seiner Gemeinde zwei Personalwohnungen wegen der gestiegenen Nachfrage in Gruppenräume umgewandelt wurden. „Der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung wird uns noch vor größere Herausforderungen stellen“, prophezeite Schwarzenberger. Die Staatsministerin forderte, dass bestehende Gebäude besser genutzt werden müssten.

Die noch größere Herausforderung ist die Personalfrage. Erzieherinnen gibt es zu wenige. Auf die Frage, warum diese Ausbildung mehrere Jahre dauern müsse, antwortete Scharf, dass die kindliche Entwicklung gerade zwischen drei und sechs Jahren eine hohe Betreuungsqualität erfordere. Der Freistaat steuere mit der Ausbildung von Quereinsteigern zu sogenannten Assistenzkräften dem Personalmangel entgegen. „Bayern ist nicht Schlusslicht bei der Ganztagsbetreuung in Deutschland“, widersprach sie Aussagen in Berlin. Das Bundesfamilienministerium habe in seiner Studie schlicht die Mittagsbetreuung wegfallen lassen.

„Frauen sind Leistungsträgerinnen unserer Gesellschaft“

In Bayern herrsche eine sehr unterschiedliche Nutzung der Kinderbetreuung: zwischen 40 Prozent in mancher ländlichen Region und bis zu 100 Prozent in manchen Städten. Durchschnittlich seien Kinder an einem Tag sieben Stunden in Betreuung. Die Ministerin berichtete von einem Gespräch mit Wirtschaftsvertretern: „Kinderbetreuung war bei jedem einzelnen ein Thema.“

CSU-Landtagskandidat Thomas Holz sagte: „Frauen sind Leistungsträgerinnen unserer Gesellschaft. Der Staat hat Lebensläufe zu ermöglichen.“ Er wies die Behauptung vonseiten der Bundesregierung zurück, dass die Kürzung des Elterngelds nur Wohlhabende treffe. „Diese Kürzung trifft unsere Mittelschicht“, sagte er, „aber an Familien darf man nicht sparen.“ Scharf und Holz verwiesen auf das seit 2018 ausgegebene Familiengeld des Freistaats in Höhe von inzwischen rund vier Milliarden Euro. Zwei Jahre lang bekommen Erziehende 250 Euro monatlich pro Kind. „Finger weg von der Abschaffung des Ehegattensplittings“, forderte Scharf außerdem, stattdessen solle es zu einem Familiensplitting entwickelt werden. „Damit werden Familien von Steuern entlastet.“

