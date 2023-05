Mit VR-Brille in die Feuerwehrübung: Neuigkeiten in der Dienstversammlung

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Voll besetzt war der Saal der „Reindlschmiede“ am Freitagabend bei der Frühjahrsdienstversammlung des Kreisfeuerwehrverbands. © va

Kommandanten und Stellvertreter der Landkreis-Feuerwehren kamen zur Frühjahrsversammlung in Bad Heilbrunn zusammen. Auch eine Wahl stand an.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zur Frühjahrsdienstversammlung trafen sich am Freitagabend die Kommandanten und Stellvertreter aller Landkreis-Feuerwehren in der Heilbrunner „Reindlschmiede“. Einer der Punkte war die Neuwahl des Kommandantenvertreters der Süd-Wehren. Der Kochler Kommandant Hubert Resenberger hatte das Amt Anfang Februar niedergelegt, daher musste der Posten neu besetzt werden. Vorgeschlagen wurde der Oberfischbacher Kommandant Florian Krinner. Er wurde – bei einer Enthaltung – einstimmig gewählt. „Ich danke für das Vertrauen“, sagte der frisch Gewählte.

Erleichterungen beim Führerschein geplant

Zuvor hatte Kreisbrandrat Erich Zengerle auf die heuer in den verschiedenen Feuerwehren stattgefundenen Neuwahlen geblickt. Außerdem gab es Aktuelles aus dem Innenministerium und von der Regierung von Oberbayern. Beispielsweise erfuhren die Kommandanten, „dass die Förderung von E-Fahrzeugen aktuell nur bei Mannschaftstransportern möglich ist“, so Zengerle. Nicht unwesentlich ist, dass eine Änderung der Führerscheinklassen geplant sei. „Der Pkw-Führerschein soll in Zukunft bis 4,25 Tonnen gelten“, sagte Zengerle. Das würde eine erhebliche Erleichterung bei den kleineren Fahrzeugen bedeuten. „Die Mehrzweckfahrzeuge könnten dann auch von den Jüngeren gefahren werden“, sagte der Kreisbrandrat.

Florian Krinner (re.) wurde zum neuen Kommandantensprecher Süd gewählt. Kreisbrandrat Erich Zengerle gratulierte. © va

Interessant auch, dass die Feuerwehr beim Strahlrohrführertraining bald auf virtuelle Realität (VR) setzen kann. Das Ministerium wird alle Landkreise mit entsprechenden VR-Brillen, PC und Software ausstatten. Virtuell betritt der Teilnehmer bei der Übung dann verschiedene Räume und findet dort unterschiedliche Trainingsszenarien vor. „Ich denke, dass dies eine sinnvolle Ergänzung zur Ausbildung sein kann“, so Zengerle.

Im kommenden Jahr stehen 15 Feuerwehr-Jubiläen an

Der Kreisbrandrat rief zudem zur Teilnahme an der „Langen Nacht der Feuerwehren“ am 23. September auf und bat darum, den Blick schon mal aufs kommende Jahr zu werfen. Dann nämlich „steht bei 15 Feuerwehren ein Jubiläum an“. Um sich bei den Terminen nicht allzu sehr in die Quere zu kommen, sollten die Festivitäten möglichst bald gemeldet werden, um sie im Terminkalender auf der Homepage des Kreisfeuerwehrverbands eintragen zu können.

Lob für das ehrenamtliche Engagement, Sorge wegen bezahlbarem Wohnraum

Die Grüße des Landkreises überbrachte Dritter Landrat Klaus Koch. „Ohne Ihr ehrenamtliches Engagement ginge ganz vieles nicht. Von ganzem Herzen Danke für Ihren Einsatz.“ Koch ging auf zwei Themen ein, die ihm am Herzen liegen. „Sie werden feststellen, dass bei Ihnen eher nicht diejenigen Dienst machen, die sich für 2500 Euro eine Doppelhaushälfte mieten.“ Vielmehr seien es die Menschen, die schon immer hier leben – sich aber zunehmend keine Wohnung mehr leisten können und daher wegziehen. „Wir brauchen günstigen Wohnraum – auch um die Ehrenamtsstrukturen aufrechterhalten zu können“, sagte Koch.

Auch die demografische Entwicklung werde sich niederschlagen, glaubt der Dritte Landrat. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen gebe es eher abnehmende Tendenzen. „Allerdings haben wir viel Zuzug der Gruppe Ü40.“ Hier werde man überlegen müssen, wie man auch diese Gruppe fürs Ehrenamt begeistern und einbinden kann.

Fachvorträge beenden die Dienstversammlung

Quasi als Hausherr hielt der Heilbrunner Bürgermeister Thomas Gründl ein Grußwort. Vier Feuerwehren gibt es in seiner Gemeinde – und die Herausforderungen würden nicht kleiner. Alle seien ehrenamtlich tätig – „und sollen letztlich Tag und Nacht für die Bevölkerung da sein“, so Gründl. „Vielen Dank an Sie alle, dass Sie das mit Leib und Seele für uns Bürger tun.“

Mit einem Fachvortrag über Führungsunterstützung von Thomas Fuchsgruber und Maikel Rutzka sowie der Vorstellung der Zusatzalarmierung „FF Agent“ von Josef Bail ging die Versammlung zu Ende.

