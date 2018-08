Literaturfestival auf Gut Nantesbuch: Maria Schrader, Robert Stadlober, Hans Magnus Enzensberger zu Gast

Die Stiftung Nantesbuch möchte unter dem Titel „Moosbrand“ jedes Jahr ein Literatur- und Musikfest in Bad Heilbrunn veranstalten. Heuer dreht sich alles um das Thema Wetter und Elemente. Bekannte Schauspieler werden Texte von renommierten Schriftstellern vortragen und laden zur Diskussion. Zudem gibt es besondere Musik.

Bad Heilbrunn– Es soll ein „elementares Fest“ der Literatur und Musik inmitten der Natur werden, kündigt die Stiftung Nantesbuch das Festival an. „Moosbrand“ wurde bereits im vergangenen Jahr von den Besuchern gut angenommen. Der Titel durfte von einer gleichnamigen Literaturzeitschrift aus den 1990er-Jahren übernommen werden. „Er ist ein Synonym, Natur und Kunst zusammenzubringen, das Verhältnis von Natur und Zivilisation künstlerisch zu betrachten und zu reflektieren“, so die Stiftung.

Das umfangreiche Programm wird heuer wieder von Brigitte Labs-Ehlert kuratiert. Dass man sich auf Nantesbuch heuer mit dem Thema Wetter beschäftigt, war ihre Idee. „Im Wetter kommt so vieles zusammen, was unser Leben ausmacht“, sagt Labs-Ehlert. „Am Wetter können wir ablesen, dass wir dringend gesellschaftlich reagieren müssen. Literatur und Musik können Alternativen aufzeigen und unsere Fantasie und Wachsamkeit anregen.“ Im Nantesbuch-Team habe man buchstäblich „in alle Himmelsrichtungen darüber diskutiert“, berichtet die Kuratorin.

Die 67-Jährige hat unter anderem in Ostwestfalen das Literaturfest „Wege durch das Land“ begründet, das Lesungen und Konzerte an unterschiedlichen Orten – Schlösser, Landsitze und Naturschauplätze – bietet. „Ich liebe Lesungen und Konzerte unter freiem Himmel“, sagt Labs-Ehlert. „Weil man sich dann irgendwie als ein Teil in einer größeren Gemeinschaft fühlt.“

Sowohl die Größe als auch die Programmgestaltung von „Moosbrand“ suchen im Landkreis ihresgleichen. Bekannte Schauspieler werden Gedichte und Textauszüge von renommierten Schriftstellern vortragen. So liest zum Beispiel Maria Schrader aus dem Werk „Ich bin der Wind“ des norwegischen Dramatikers Jon Fosse, und Robert Stadlober vertieft sich in Norman Macleans „Junge Männer im Feuer“. Die Geschichte handelt von 15 Studenten, die 1949 von einem Waldbrand eingeschlossen werden. Ein Höhepunkt ist sicherlich der Besuch von Hans Magnus Enzensberger, der selbst aus seinem Buch „Die Geschichte der Wolke“ lesen wird.

Labs-Ehlert beschäftigt sich zuerst mit der Literatur, dann wählt sie den Vortragenden aus. „Ich versuche, darauf zu achten, dass verschiedene literarische Handschriften vertreten sind, auch Literatur aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturen“, sagt die Kuratorin. „Dann suche ich den idealen Sprecher genau für diesen Text.“ Die ausgewählte Musik wiederum soll „eine besondere Spannung und Korrespondenz zur Literatur erzeugen“.

Was will man mit „Moosbrand“ grundsätzlich erreichen? „Die Stiftung Nantesbuch möchte zeigen, wie die verschiedenen Sparten der Kunst sich mit Natur und Landschaft auseinandersetzen, und wie sich Künstler von natürlichen Prozessen und Formen in ihren Werken inspirieren lassen“, sagt Labs-Ehlert. Es gehe darum, zu fragen, wie man mit der Landschaft und ihren Bewohnern, den Pflanzen und Tieren, umgehe, sagt Labs-Ehlert. Und es gehe darum, zu sehen, „was die Kulturlandschaft, die industriell geprägte Landschaft und die Reste von Natur, wie sie vielleicht noch ganz oben in den Bergen zu finden ist, mit uns machen und in uns bewirken.“

Die Planungen fürs „Moosbrand“-Festival im kommenden Jahr laufen übrigens schon. 2019 soll dann das Thema Garten im Mittelpunkt stehen.

Das Festival im Überblick