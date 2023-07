Musikfest auf Nantesbuch: Ein Anfang ist gemacht

Stocktanz mit den Lenggrieser Sepp Müller. © Ewald J.Scheitterer

Das erste Alpenland-Musikfest auf Gut Nantesbuch ist bei den Besuchern gut angekommen. Neben Frühschoppen und Jodel-Kiosk waren auch die „Bananafishbones“ zu Gast.

Bad Heilbrunn – Das erste Alpenland-Musikfest fand am Wochenende auf Gut Nantesbuch statt. Mit der Resonanz „durchaus zufrieden“ zeigte sich Franziska Eimer, Kuratorin für Musik und alpenländische Kultur in der Stiftung Kunst und Natur. Schon der musikalische Volkstanz-Frühschoppen am Samstag mit Heini Zapf und seiner Dorfmusi war ordentlich besucht. „Da war der Tanzboden ganz schön voll“, so die Kuratorin, die darauf verwies, „dass wir so etwas zum ersten Mal veranstalten. Das muss sich noch entwickeln.“

Ein erstes Highlight war der sogenannte Jodel-Kiosk mit der Vorarlberger Gruppe „Finkslinggs“. Mitreißend waren die Auftritte des Trios aus dem Bregenzer Wald um HMBC-Star Philipp Lingg (Vokal, Gitarre), den Kontrabassisten Herman Härtel und die Grande Dame des Jodelns: Evelyn Fink-Mennel (Vokal, Violine). „Man hört schon an den Vokalen, dass wir nicht weit von der Schweiz entfernt sind“, erklärte Evelyn Fink-Mennel. Innerhalb kürzester Zeit hatten die drei das Auditorium in ihren Bann gezogen und nach kurzen Einweisungen jodelten (fast) alle nach Herzenslust mit.

Jodel-Kiosk: Die österreichische Gruppe „Finkslinggs“. © re., Mi.

Zeitgleich ging am Hofgut das Familien- und Kinderprogramm über die Bühne. Mit rhythmischem Fechten, einem Stocktanz aus seiner „Müsikwerkstatt“, schulte der Lenggrieser Sepp Müller vor allem die Koordinationsfähigkeiten der Kinder. Zudem konnten die kleinen Besucher an dieser Station aus Blumentöpfen und Pergamentpapier kleine Trommeln basteln, die auch gleich zum Einsatz kamen.

Eine internationale Note mit diversen Kinderliedern brachte die Japanerin Nami an der Ukulele samt ihrer Tochter Hannah (Cello) in das bunte Programm. Mit einem Auftritt von „DoBa Beats & Balkan“ – zehn Musikanten, die voller Lebenslust wild und furios aufspielten – ging der Samstagnachmittag zu Ende. Der krönende Abschluss war am Abend ein Konzert der „Bananafishbones“ aus Bad Tölz.

