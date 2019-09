Nach Elternbefragung zum Kindergarten-Standort: Gemeinderat sucht Gesamtkonzept

Die Elternbefragung zum Kindergarten-Standort in Bad Heilbrunn war eindeutig: Die Mehrheit wünscht sich einen Kindergarten in der Ortsmitte. Der Gemeinderat sucht nun nach einem Gesamtkonzept.

Bad Heilbrunn – Ziemlich ratlos war der Heilbrunner Gemeinderat nach der Bekanntgabe des Resultats der Bürgerbefragung in Sachen neuer Kindergarten. Wie berichtet war dabei mit überwältigender Mehrheit für den Standort Ortsmitte gestimmt worden.

Dabei hatten es sich die Gemeindeväter zuvor so schön ausgedacht: In Mürnsee sollte nicht nur ein neues Feuerwehrhaus errichtet werden, sondern auch ein neuer Kindergarten in das Gebäude integriert werden.

„Wichtig ist jetzt, dass wir ein neues Gesamtkonzept für das Gelände finden“, sagte Bürgermeister Thomas Gründl. „Dort nur ein Feuerwehrhaus zu bauen, ist mir zu wenig. Eventuell könnte man ein paar Gemeindewohnungen bauen“, schlug Horst Kürzeder vor. Außerdem seien bereits einige Bewerber bei der Gemeinde vorstellig geworden, so Gründl, die sich für das in der Bausubstanz vollkommen marode alte Schulhaus interessieren. Auch wenn Robert Rieker sagte: „Jedem, der das alte Schulhaus zuletzt gesehen habe, sei klar, dass die Gemeinde das keinesfalls sanieren kann. Das wäre absolut unwirtschaftlich.“

Josef Schwaller warnte darüber hinaus: „Für einen Verkauf von Teilen des Areals kann ich mich gar nicht begeistern.“ Auch wenn Markus Spindler „nichts übers Knie brechen“ wollte, so drängte der Rathauschef dennoch: „Es geht um eine relativ große zu überplanende Fläche. Da sollten wir keine Zeit verlieren, um in das Bebauungsplan-Verfahren einsteigen zu können.“ Letzteres dauere in der Regel etwa ein Jahr. Dabei verwies Gründl darauf, dass ein neues Haus für die Feuerwehr Mürnsee ja in jedem Fall benötigt würde, da das bisherige bei weitem nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen würde.

Insgesamt steuerten die Gemeinderäte in der Diskussion mehr oder weniger schwammige Ideen bei, einigten sich aber letztlich einstimmig auf die nachfolgende Vorgehensweise: Zuerst soll im Oktober eine Sondersitzung einberufen werden, um die künftige Verwertung des Areals zu konkretisieren und anschließend will man den Arbeitskreis wieder aufleben lassen. Parallel dazu sollen bereits Angebote von Planungsbüros eingeholt werden, die das Gesamtprojekt fachlich begleiten sollen. esc