Nach Streit mit Nachbarn: „Kasladen“ aus Bad Heilbrunn zieht um

Was Feinschmeckern mundete, stank den Nachbarn. Daraus entstand sogar ein Rechtsstreit um den „Tölzer Kasladen“ in Bad Heilbrunn. Der dürfte nun Geschichte sein.

Bad Heilbrunn – Vier Jahre gab es Streitigkeiten um den „Tölzer Kasladen“ in Bad Heilbrunn. Nun zeichnet sich ein glückliches Ende ab: Geschäftsführer Wolfgang Hofmann hat einen neuen Firmensitz gefunden. Der Betrieb siedelt von seinem Standort an der Heilbrunner Ferdinand-Maria-Straße zum Hofgut Letten um.

„Ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, mit der wir leben können“, sagt Hofmann. „Wir wären da geblieben, aber unter diesen Umständen war das nicht möglich. Es wurde permanent Druck aufgebaut, daher sind wir froh, dass wir nun weg sind.“

Nachbarn des „Kasladen“ zogen vor Gericht

Der „Kasladen“ hatte seinen Firmensitz ursprünglich an der Tölzer Marktstraße. Aufgrund des Erfolgs wurden die 108 Quadratmeter Fläche jedoch zu klein, und so siedelte der Betrieb im April 2016 in das 650 Quadratmeter große Gebäude des ehemaligen Tengelmann um, in dem 650 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Wenig später begann ein Streit zwischen Hofmann und den Bewohnern von drei Eigentumswohnungen, die über dem Laden liegen. Die Nachbarn beschwerten sich über den Gestank, zogen vor Gericht – und bekamen Recht. „Wenn eine Richterin sagt, dass wir mehr stören als ein Supermarkt, dann muss ich das so akzeptieren – verstehen muss ich es nicht“, sagt der Geschäftsmann. Die Öffnungszeiten seien beim Kasladen schließlich wesentlich kürzer, der Publikumsverkehr geringer.

Inhaber suchte schon seit Jahren nach neuem Firmensitz für „Tölzer Kasladen“

Dass es zu einer juristischen Auseinandersetzung kam, hat nach Hofmanns Meinung nichts mit Gerüchen zu tun. „Die Eigentümergemeinschaft ist seit Jahrzehnten zerstritten, schon zu Tengelmann-Zeiten gab es Probleme. Der Vermieter hat es versäumt, sich mit der Eigentümergemeinschaft abzusprechen. Er hat gehofft, dass er das irgendwie durchkriegt.“ Doch dies gelang nicht, es gab immer wieder Auseinandersetzungen.

Für den Fall, dass es „zum Schlimmsten“ komme, habe er schon seit mehreren Jahren nach einem neuen Firmensitz gesucht, sagt Hofmann. „Und der Fall ist ja jetzt eingetreten.“

Fest stand für ihn, dass der neue Sitz nicht allzu weit vom alten entfernt sein sollte. „Ich will meine Mitarbeiter behalten und kann von ihnen nicht erwarten, dass sie über die Landkreisgrenze hinaus zur Arbeit fahren.“ So kam das Grundstück im Ortsteil Letten gerade recht. Als dann auch noch das Landratsamt der Umwandlung von einer landwirtschaftlichen zu einer gewerblichen Nutzung zustimmte, stand dem Umzug nichts mehr im Weg.

„Tölzer Kasladen“ wird in Letten keinen Verkaufsraum haben

Jetzt steht nur noch der Umbau an. Im Juli soll er über die Bühne gehen. Hofmann stehen wie bisher rund 650 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, auf denen weiterhin acht Angestellte arbeiten. Einzige Änderung: Einen Verkaufsraum gibt es in Letten nicht mehr, Kunden aus Bad Heilbrunn müssen zukünftig in Bad Tölz oder einer der anderen fünf Filialen einkaufen. Angeboten werden rund 200 europäische und regionale Produkte. „Die Produzenten sind auf Kunden in der Region angewiesen, da hat sich eine gegenseitige Abhängigkeit entwickelt“, sagt Hofmann. „Daher können wir nicht irgendwo hinziehen, das hätte alles infrage gestellt.“

Der Geschäftsführer ist erleichtert, dass er mit seinem Betrieb eine neue Heimat gefunden hat, „auch wenn ich mir die Umstände gerne erspart hätte. Jetzt können wir wieder nach vorne schauen.“

Lesen Sie auch:

True Crime aus der Historie: Der grausame Lustmord an einer Dienstmagd