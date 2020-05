Roy gehörte zu den prominenten Patienten der Leoardis-Klinik

Weit über Las Vegas hinaus trauern die Fans um Roy Horn. Der weltberühmte Magier ist am Freitag im Alter von 75 Jahren gestorben – an einer Corona-Infektion. In Todesgefahr war er bereits vor 15 Jahren, als er nach einem Tigerbiss ärztliche Hilfe in Bad Heilbrunn suchte.

Bad Heilbrunn – Eine Schar von Fotografen versteckte sich hinter den Hecken am Abt-Walther-Weg, während sich Kamera-Teams aus ganz Deutschland vor der dortigen Leonardis-Klinik in Stellung brachten. Eine derartigen Medien-Auflauf wie im Juni 2005 hatte Bad Heilbrunn noch nie erlebt – und sollte ihn auch nie wieder erfahren. Für die Alarmstufe Rot in der Privatklinik hatte eine große deutsche Boulevardzeitung gesorgt, als sie Fotos von der Ankunft der großen Zauberstars am Münchner Flughafen veröffentlichte. Roy Horn, der knapp zwei Jahre zuvor während einer Show von einem Tiger lebensgefährlich verletzt worden war, hoffte zusammen mit seinem Partner Siegfried Fischbacher auf ärztliche Hilfe. In der Promiklinik ließen sich damals Stars wie Farrah Fawcett, Eric Clapton, George Hamilton sowie die Sängerin und Schauspielerin Cher behandeln. Sie alle sorgten für einen Hauch von Hollywood im beschaulichen Loisachtal.

Roy Horn hoffte nach Tiger-Biss auf Hilfe in Heilbrunner Klinik

Dreh- und Angelpunkt der in Europa und Übersee angesagten Promiklinik war vor 15 Jahren Chefarzt Dr. Dr. Albert Scheller. Der Arzt, Apotheker und Chemiker verband schulmedizinische Therapien mit Naturheilkunde wie Hyperthermie und Aloe Vera – vorrangig bei Bauchspeicheldrüsen-Krebs sowie bei Patienten, die von der Schulmedizin bereits aufgegeben worden waren, so der damalige Klinik-Geschäftsführer Gerd Rudolphi. Schellers gute Kontakte mit amerikanischen Ärtztekollegen sorgten für volle Betten in Heilbrunn. „Er war seit dem Klinik-Aufenthalt des Magiers ständig mit dem Duo in Kontakt und wollte im Herbst 2005 bei Roy Horn Nachschau halten“, berichtete damals Geschäftsführer Rudolphi. Der prominente Doktor starb im Herbst 2005 mit 60 Jahren völlig überraschend bei seinem Besuch in Las Vegas. Er erlitt eine Herzattacke. Man fand ihn tot im Hotelzimmer.

Ein Hauch von Hollywood im Loisachtal: Cher, Eric Clapton, George Hammilton und Co.

Für Aufsehen hatte die Klinik bereits früher gesorgt, als noch der umstrittene Krebsarzt Nikolaus Klehr dort schwer kranke Patienten behandelte – unter anderem mit einem verbotenen russischen und nach Deutschland geschmuggelten Arzneimittel. Dieses Kapitel endete bereits im Jahr 2000.

Die wechselvolle Geschichte der Klinik ist in absehbarer Zeit mit dem Abriss des Gebäudes endgültig vorbei. Dort waren zwischenzeitlich Asylbewerber untergebracht. Danach war kurzzeitig Betreutes Wohnen geplant.

Dem Magier Roy Horn ging es nach seinem Aufenthalt 2005 in Bad Heilbrunn sichtlich besser. Die Pop-Diva Cher hatte damals in den Klatschspalten berichtet: „Roy stand kurz vor dem Tod, und jetzt kann er wieder Tischtennis spielen.“ Cher hatte auch ihre Schauspieler-Kollegin Farrah Fawcett eine Behandlung in Heilbrunn empfohlen.

