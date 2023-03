Nantesbuch: Frühlingsfest mit vielen Blüten, Bäumen und Düften

Trotz nass-kalten Wetters drängten sich beim Frühlingsfest der Stiftung Kunst und Natur die Besucher. © Näher

Das Frühlingsfest auf dem Gut Karpfsee lockte am Wochenende Besucher in Scharen an. Es gab einen Büchertisch, Lesungen und jede Menge Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden.

Bad Heilbrunn – Wer am Samstag das Frühlingsfest der Stiftung Kunst und Natur auf Gut Karpfsee besuchte, konnte nur staunen über die unglaublichen Menschenmassen, die das Lange Haus und seine wunderbare Umgebung regelrecht stürmten. „Das ist offenbar der Nachholbedarf nach Corona“, konstatierte Hanne Borchmeyer, Referentin der Geschäftsführung. Eine neue Werbestrategie, genauer gesagt eine gute alte Postwurfsendung an die Haushalte der Region, dürfte ebenfalls dazu beigetragen haben. Kam das Publikum bislang eher aus den umliegenden, teils auch weiter entfernten Städten, ist nun offenbar auch das Interesse der direkten Anwohner geweckt – was den Parkplatzmangel erklären würde. Denn wer aus den umliegenden Gemeinden kommt, in denen der angebotene Shuttlebus nicht hält, muss zwangsläufig das Auto nehmen.

Kooperation mit dem „Flower Power Festival München 2023“

Dass sich beim diesjährigen Frühjahrsfest alles um Blüten, Bäume und Düfte dreht, erklärt sich aus der Kooperation mit dem „Flower Power Festival München 2023“. Gleich im Eingangsbereich ist die „Origami-Blumenwiese“ angesiedelt. Hier liegt Material in Hülle und Fülle bereit, um mit Faltanleitungen auf Papier oder der tatkräftigen Unterstützung der beiden Künstlerinnen Simone Sickert und Manuela Büchting die bunte Blumenpracht entstehen zu lassen, die draußen leider noch fehlt.

Eine von vielen Attraktionen war das Duftlabor. © Näher

Die fast schon drangvolle Enge liegt auch am ungemütlichen Wetter. So zieht es die meisten Besucher ins Lange Haus, das trotz seiner Weitläufigkeit an seine Kapazitätsgrenze stößt. Für die gleichwohl entspannt-gemütliche Stimmung sorgt die Irschenhauser Danzlmusi, deren sanfte Klänge das ganze Haus durchziehen. Wie immer ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Draußen am Grill stehen lange Schlangen. Drinnen sind alle Plätze an den Biertischen besetzt.

Große Nachfrage bei Parfümerie und Duftlabor

Größter Nachfrage erfreuen sich auch Parfümerie und Duftlabor. Auf einem ausladenden Tisch sind zahlreiche kleine Fläschchen aufgereiht, die einen bestimmten Duft enthalten und zum Schnuppern einladen. Wer die Nase entsprechend geschult hat, kann zum Tisch nebenan wechseln. Hier stehen die klassischen Frühjahrsdüfte bereit, aus denen die Gäste unter fachkundiger Anleitung ihre eigene Duftkreation herstellen können. In Einzelterminen bietet die Parfümeurin Annabelle Coffinet eine Suche nach Düften aus der eigenen Vergangenheit an. Denn dass ein bestimmter Duft schon in Vergessenheit geratene Erinnerungen wachrufen kann, hat wohl jeder schon selbst erlebt.

Es gab einen Büchertisch, Lesungen und jede Menge Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden. © Näher

Literatur spielt bei den Nantesbucher Veranstaltungen immer eine Rolle. Und so werden auch diesmal Lesungen für Kinder und Erwachsene angeboten. Auf dem Weg dorthin passiert man einen Büchertisch, der zahlreiche Kinderbücher, Sachbücher über Origami sowie Werke des Autors Christoph Keller präsentiert. Aus dessen Buch „Der Boden unter den Füßen“ liest Jan Gebauer vom Schauspielhaus Ingolstadt. Der Saal ist gut gefüllt. Obwohl Gebauer mit seiner sonoren Stimme souverän vorträgt, kann der etwas sperrige Text, in dem sich der Erzähler mit einem Kind über einen Holunderbaum unterhält und daran weitschweifige Naturbetrachtungen knüpft, nicht alle Zuhörer dauerhaft fesseln. Das häufige Türöffnen, das jedes Mal eine Woge Blasmusik in den Saal spült, erschwert die Versenkung in den Text zudem.

Wer danach kurz an die frische Luft möchte, staunt: Die Sonne hat sich tatsächlich durch die grauen Wolken gekämpft. Sofort herrscht wuseliges Treiben. Die Kinder tollen ausgelassen über die Wiese. Naturführungen zu den Wasserbüffeln und zu Nisthilfen für Vögel, Insekten und Fledermäusen wären auch noch im Angebot. Doch die Kinderlesung lockt zurück ins Haus. Auf dem Weg dorthin ein Blick in den kleinen Videoraum, der eine Auswahl aus im Lockdown entstandener Kurzfilme über den Frühling bietet. Dann die irritierende Begegnung mit Sandro Porcus Kunstwerk „Den Himmel kennen wir schon“. Es zeigt einen unglaublich echt wirkenden Mann, der den Kopf in einen Blumenkübel vergräbt. Zwei erschrockene Kinder tröstet die Mutter: „Das ist doch nur eine Silikonfigur.“

Für aufgewühlte Nerven ist die folgende Lesung „Der Duftdrache“ von Berthold Henseler genau das Richtige. Auf Sitzkissen rücken die kleinen Zuhörer direkt vor das Podium, auf dem der Autor sitzt und seine Geschichte von Juri, Sohn eines Parfümeurs, vorträgt, der in Gefahr gerät und von einem tausendfarbigen Duftdrachen gerettet wird. (Sabine Näher)

