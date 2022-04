Nantesbuch: Viel Musik liegt in der Luft - Frühjahrsfest im Mai

Von: Christiane Mühlbauer

Andreas Hofmeir von LaBrassBanda kommt am 12. Mai zu einem Konzert- und Kabarettabend. © Gerlach

Mit kulturellen Veranstaltungen, bei denen vielfach die Musik im Zentrum steht, will die Stiftung Kunst und Natur in Nantesbuch das Publikum ansprechen. Beim Frühjahrsfest am 7. Mai kann man sich informieren.

Bad Heilbrunn – Mit experimentierfreudigen Formaten hat die Stiftung Kunst und Natur in Nantesbuch in den vergangenen Monaten das Programm versucht aufrechtzuerhalten. Nun geht es mit kleinen Schritten wieder vorsichtig zurück zum gewohnten Umfang. Aus Platzgründen wird kaum das Lange Haus in Karpfsee, sondern der Wirtschaftshof in Nantesbuch zunehmend für Veranstaltungen genutzt. Im Langen Haus bleibt jedoch erstmal der Heuboden, der im Winter des Öfteren als Saal diente, als Quartier erhalten. Zudem findet einiges draußen statt.

Ein Blick ins Programm, das am 7. Mai bei einem Frühjahrsfest mit Musik und Aktionen vorgestellt wird, zeigt, dass in Frühjahr und Sommer der Schwerpunkt auf Musik liegt und regionale Künstler eingeladen wurden. Am 2. April steht Gerhard Polt unter anderem mit dem Hornquartett der Münchner Philharmoniker auf der Bühne, der Abend ist fast ausverkauft. Andreas Hofmeir, vor allem bekannt durch LaBrassBanda, kommt am 12. Mai zu einem Konzert- und Kabarettabend rund um sein Instrument, die Tuba. Wenige Tage später, am 19. Mai, holen „Dreiviertelblut“ ihr ausgefallenes Dezember-Konzert nach, und am 29. Mai gibt es einen Jazz-Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. Zu Gast ist das Karen Edwards Quartett mit dem Murnauer Percussionisten Florian Oppenrieder. Die Well-Brüder laden am 19. Juni zu einem „Wanderkonzert“ rund um Gut Nantesbuch ein. Angekündigt werden sie „in großer Runde und mit Freunden aus allen Himmelsrichtungen“.

Regionale Künstler stehen im Mittelpunkt

„Wir sind weiter dabei, unseren eigenen Ort zu erschließen“, sagt Pressesprecherin Anke Michaelis. Man arbeite auch an einem Wegeführer, um das Gelände für Spaziergänger besser zu erschließen und diese zu lotsen. Man werde dafür bestehende Wege nehmen, betont sie. Es sei grundsätzlich „eine Gratwanderung“, weil natürlich auch wichtig sei, die Natur zu schützen. Ein Wegekonzept sei jedoch sinnvoll, weil man festgestellt habe, dass einige Besucher querfeldein laufen würden. Problematisch seien auch nicht angeleinte Hunde. „Wir möchten an einigen Stellen auf Besonderheiten, Renaturierungsmaßnahmen und den Schutz der Natur hinweisen.“

Literaturfest geplant

Mitte Mai wird wieder eine totale Mondfinsternis zu beobachten sein. Dazu gibt es – wenn es nicht bewölkt ist – eine nächtliche Erkundung. Außerdem wird das Projekt „Atlas der Sternenhimmel“ fortgesetzt. Autor Raoul Schrott berichtet Ende Mai über diese Arbeit. Um das Thema Planeten und Sonne geht es auch Anfang Juni, wenn wieder die Philosophin und Astrophysikerin Sibylle Anderl zu Gast ist. Abends gibt es kosmische Klänge des Allgäuer Musikers Rainer von Vielen.

Ende Juli plant die Stiftung wieder ein zweitägiges Literaturfest in Nantesbuch. Heuer wurden drei Buchhandlungen aus der Region – unter anderem „Winzerer“ aus Bad Tölz – gebeten, besondere Werke auszuwählen, aus denen Autoren vorlesen. Hofgut-Führungen, auch mit dem Fahrrad, sind ebenfalls wieder im Angebot, auch ein Programm für Kinder. Ende Juni wird es noch eine Themenführung zu den Auerochsen geben.

