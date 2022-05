Neue Großtagespflege für Bad Heilbrunn eröffnet noch in diesem Jahr

Von: Stefanie Wegele

Teilen

Bald werden die Räume der ehemaligen Gästeinfo wieder mit Leben gefüllt sein: Marion Brunner mit Hund „Candy“ ist eine der beiden Tagesmütter, die hier künftig Kinder betreuen. Bürgermeister Thomas Gründl freut sich über das neue Angebot. © Pröhl

In Bad Heilbrunn eröffnet im Herbst eine Großtagespflege. Dazu werden gerade Räume der ehemaligen Gästeinfo umgebaut. Der Bürgermeister freut sich über das neue Angebot.

Bad Heilbrunn – Die Gemeinde Bad Heilbrunn wächst – und wie an vielen Orten damit auch der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Ein zusätzliches Angebot entsteht jetzt in den ehemaligen Räumen der Gästeinformation am Wörnerweg. „Wir brauchen weitere Krippenplätze und sind froh, dass dort bald eine Großtagespflege angeboten werden kann“, sagt Bürgermeister Thomas Gründl im Gespräch mit dem Kurier. Nun müsse man die Räumlichkeiten so umbauen, dass die vom Landratsamt geforderten Auflagen erfüllt werden. Grundsätzlich sei das Vorhaben genehmigt. Im Herbst soll die Großtagespflege, die insgesamt Platz für zehn Kinder bietet, öffnen.

Der Umbau der Räume soll nun möglichst bald starten, wie Gründl berichtet. Handwerker hätten sich die Örtlichkeit bereits angeschaut. Konkret müsse eine Wand eingezogen, die Küche versetzt und die Toiletten sowohl für kleine Kinder als auch das Personal angepasst werden. Darüber hinaus brauche es Platz für zehn kleine Bettchen für die Buben und Mädchen, die künftig dort betreut werden. Zudem müsse der Gartenbereich eingezäunt werden. „Für die Umbaumaßnahmen sind etwa 20 000 bis 25 000 Euro veranschlagt“, sagt Gründl.

Eine neue Betreuung für kleine Matrosen

Eine der beiden Tagesmütter, die künftig dort mit den Kindern arbeiten wird, ist Marion Brunner. Die 31-Jährige aus Bad Tölz ist gelernte Kinder- und Heilerziehungspflegerin und hat zudem eine spezielle Ausbildung für Kinder mit Einschränkungen. „Ich suche schon länger Räumlichkeiten für eine Tagespflege“, erzählt Brunner. Bisher arbeitete sie in verschiedenen Kindergärten, war unter anderem als stellvertretende Leiterin im Eglinger Kindergarten tätig. Als Tagesmutter arbeitet sie jetzt freiberuflich. „Ich will eine gute pädagogische Arbeit anbieten und finde es super, dass man eben nur so wenige Buben und Mädchen gleichzeitig betreut“, sagt die 31-Jährige. Dabei schweben ihr unterschiedliche pädagogische Ansätze vor, die sie einbringen und miteinander verbinden möchte. Unter anderem soll auch ihr Hund „Candy“ hin und wieder mit in die Großtagespflege kommen. Der siebenjährige Labrador-Mischling hat eine Helferausbildung. „Candy ist mit Kindern ganz entspannt“, erzählt Brunner. Und es sei ja nachgewiesen, dass Tiere einen positiven Einfluss auf Kinder haben.

Einen Namen für die Tagespflege hat sich Brunner auch schon überlegt. Sie soll „Die kleinen Matrosen“ heißen. „Ich habe eine große Liebe zum Meer und zu Schiffen“, begründet Brunner die Namenswahl. Für sie steht der Name für den freiheitlichen Gedanken, den sie mit der Weite des Meers verbindet. „Der Name soll auch das freiheitliche Konzept widerspiegeln, das in der Großtagespflege geplant ist“, erklärt Brunner.

Derzeit wird eine zweite Tagesmutter gesucht

Die 31-Jährige will im Herbst auf jeden Fall mit der Tagespflege starten – auch wenn bis dahin noch keine zweite Tagesmutter gefunden ist, mit der sie dann die Betreuung in den Räumen gemeinsam machen wird. „Eine Tagesmutter kann zur selben Zeit am selben Ort fünf Kinder betreuen“, erklärt Brunner. Für die Großtagespflege in Bad Heilbrunn wird deshalb im Moment noch eine zweite Tagesmutter gesucht, damit dort dann gleichzeitig zehn Kinder betreut werden können. „Wer Interesse hat, kann sich ans Jugendamt in Bad Tölz wenden“, sagt Brunner. Zudem brauche es noch einen Springer, falls eine der beiden mal wegen Krankheit ausfällt.

Brunner ist froh, dass sie jetzt Räumlichkeiten für die Tagespflege gefunden hat. Zwar könnten Tagesmütter grundsätzlich die Pflege auch zu Hause anbieten, wenn sie bestimmte Auflagen erfüllen, doch für die 31-Jährige sind spezielle Räumlichkeiten „schon sinnvoll“ und geben ihrer Arbeit einen pädagogisch wertvollen Rahmen. „Super ist auch, dass die Gemeinde die Grundausstattung einbaut“, sagt Brunner. „Aber ich kann die Räume dann nach meinen Vorstellungen einrichten – da freue ich mich schon drauf.“ Die Gästeinformation Bad Heilbrunn ist wie berichtet seit Anfang des Jahres nun direkt im Rathaus untergebracht. Sie ist telefonisch nach wie vor unter 0 80 46/323 erreichbar.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.