Nach Parkplatz-Zoff: Rewe erhöht Parkdauer auf zwei Stunden

Die Beschilderung ist geändert: Kunden können nun am Parkplatz and er Birkenallee zwei Stunden parken.

Beschilderung geändert

Von Felicitas Bogner schließen

Nachdem sich Kunden und Gemeinde über die neue 90-Minuten-Regelung am Rewe-Parkplatz in Bad Heilbrunn beschwert haben, hat der Betreiber reagiert. Nun kann man zwei Stunden hier stehen.

Bad Heilbrunn – Ein großer Aufreger war jüngst die Änderung der Parkordnung auf dem großen Rewe-Parkplatz an der Birkenallee in Bad Heilbrunn und deren Überwachung durch das Unternehmen „Park & Control“. Die Kunden ärgerten sich über die Maximalparkdauer von 90 Minuten und die teuren Strafzettel, die sie bei einer Überschreitung kassierten. Auch die Gemeinde war nicht amüsiert, war doch vertraglich geregelt, dass der Parkplatz nur gebaut werden darf, wenn er auch von den gegenüberliegenden Geschäften zwei Stunden genutzt werden kann, erinnerte Bürgermeister Thomas Gründl (wir berichteten).

Bad Heilbrunn: Rewe-Betreiber reagiert auf Beschwerden

Nun hat Rewe-Betreiber Alexander Wutke reagiert und die Maximalparkdauer von 90 auf 120 Minuten erhöht. Hinter der Überwachung durch „Park & Control“ steht der Kaufmann. „Ich habe insgesamt 75 Parkplätze. Circa 15 davon brauchen die Mitarbeiter. Es gab zur Wandersaison Tage, an denen nahezu kein Parkplatz mehr für meine Kunden frei war, weil er von Ausflüglern genutzt wurde“, sagt Wutke zur Begründung.

Bäcker Specker steht hinter Reglementierung der Parkzeit durch „Park&Control“

Konrad Specker, der im Rewe eine Filiale seines „Speckerbäck“ betreibt, bestätigt auf Nachfrage des Tölzer Kurier, dass es vor der Begrenzung der Parkzeit große Probleme durch Wanderer gegeben habe. „Irgendeine Regelung muss man dann eben treffen“, meint er. „Die meisten Kunden bleiben bei uns im Bistro für einen kurzen Kaffee oder zur Mittagspause, das überschreitet nur in den seltensten Fällen 90 Minuten“, erklärt Specker.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Das sieht Alexander Wutke genauso. „Es gab nur wenige, denen eineinhalb Stunden fürs Einkaufen zu wenig waren.“ Zu ihnen zählte Udo Lang, der sich verärgert an unsere Zeitung gewandte hatte. Er hatte einen Strafzettel in Höhe von 30 Euro kassiert, nachdem er mit seiner schwerbehinderten Freundin zwölf Minuten zu lange in den Geschäften verbracht hatte. Rewe-Betreiber Wutke sagt, er sei nach dem Vorfall auf Udo Lang zugegangen und habe ihm angeboten, den Strafzettel zu stornieren. Dieser sei aber nicht auf das Angebot eingegangen.

Nach Parkplatz-Streit: Bürgermeister Gründl froh über schnelle Reaktion

Nachdem aber auch die Gemeinde auf den Rewe-Betreiber zugegangen ist und ihn an die vertraglich vereinbarte Maximalparkdauer von 120 Minuten erinnert hat, hat Wutke reagiert. „Ich musste das erst bei der Parküberwachungsfirma melden, und die haben dann die Beschilderung entsprechend geändert.“ Bürgermeister Gründl freut sich über die schnelle Reaktion. „Schön, dass das nun ohne eine Auseinandersetzung unkompliziert wieder geändert wurde. So sollte es nun hoffentlich für alle Beteiligten passen.“ Alexander Wutke und Konrad Specker haben beide festgestellt, dass die Regelung generell bei den Kunden gut ankommt. Specker: „Ich habe schon positives Feedback bekommen, dass es endlich wieder möglich ist, bei uns vor dem Geschäft zu parken.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.