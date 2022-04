Patient der Fachklinik Bad Heilbrunn: Dank gespendeter Niere kann er durchstarten

Von: Patrick Staar

Dabei beim Organspendelauf (v. li.): Dr. Volker Aßfalg, Peter Kreilkamp und Dr. Marc Albersmeyer. „Erschütternd“ wenige Spender in Deutschland © Fachklinik Bad Heilbrunn

Es ist ein Zeichen der Hoffnung: Ein Patient und zwei Ärzte aus der Transplantationsmedizin starteten nun gemeinsam beim Organspendelauf. Die drei schlagen aber auch Alarm.

Bad Heilbrunn – 3.33 Uhr – diesen Zeitpunkt wird Peter Kreilkamp nie vergessen. Denn exakt um 3.33 Uhr erhielt der Seefelder den erlösenden Anruf mit der Nachricht: Für ihn steht eine Spenderniere zur Verfügung – nach zwölf Jahren Wartezeit. Dieses Ereignis feierte Kreilkamp nun auf seine Weise. Er traf sich im Münchner Westpark zu einem Organspende-Lauf mit den Ärzten, die dafür sorgten, dass er wieder eine hohe Lebensqualität hat: Zum einen Dr. Volker Aßfalg, Leiter der Transplantationschirurgie am Klinikum rechts der Isar, zum anderen Dr. Marc Albersmeyer von der Fachklinik Bad Heilbrunn – dort absolvierte Kreilkamp seit Mitte Februar seine Reha.

Organspende: Patient schildert langes Warten auf eine Niere

Peter Kreilkamp ist 63 Jahre alt, sportlich, fit, mit positiver Grundeinstellung. Nierenprobleme begleiten ihn allerdings fast schon sein ganzes Leben lang. Als er 18 war, wurde bei ihm eine sogenannte Glomerulonephritis festgestellt. Seine Nieren stellten langsam ihre Funktion ein, und mit 35 Jahren war er schließlich auf die Dialyse angewiesen. Nach gut acht Jahren Warten erhielt er eine Spenderniere, die im Juni 2003 im Klinikum rechts der Isar transplantiert wurde. Bei Spendernieren besteht häufig die Gefahr, dass sie nicht so lange halten wie erhofft. So auch bei Kreilkamp: Bereits 2009 musste er zurück an die Dialyse – jede zweite Nacht hing er siebeneinhalb Stunden lang an den Geräten. Er stand wieder auf der Warteliste. Diesmal kam nach gut zwölf Jahren endlich der erlösende Anruf aus dem Klinikum. „Wenn man um 3.33 Uhr aus dem Tiefschlaf gerissen wird und diese Telefonnummer sieht, steigt schon der Puls“, gibt er zu.

Von der ersten Nieren-Transplantation wusste er, dass kein Anlass zur Hektik besteht. Bevor das Telefon bei ihm klingelte, war in der südholländischen Stadt Leiden mithilfe eines speziellen Algorithmus ermittelt worden, für welchen Empfänger die Niere am besten geeignet ist. Auf der Liste stand Kreilkamp ganz oben. Drüber informierte ihn die Ärztin. „Sie hat außerdem gecheckt, ob ich einigermaßen gesund bin“, sagt der 63-Jährige. „Wenn ich zum Beispiel Corona gehabt hätte, hätte ein anderer Patient die Niere bekommen.“

Das erste Mal nach zwölf Jahren wieder Wasser lassen

Um 4.30 Uhr traf Kreilkamp im Klinikum rechts der Isar ein und musste erst mal jede Menge Formulare ausfüllen. Ihm wurde Blut abgezapft, und er erhielt Immunsuppressiva, also Substanzen, die die Funktionen des Immunsystems vermindern. „Man muss viel Geduld haben“, sagt der 63-Jährige. Während er im Krankenhaus wartete, wurde die Niere mit dem Auto nach München transportiert. Im Liefer-Fahrzeug befand sich auch eine Leber, auf die ein Empfänger in Großhadern wartete.

„Dann muss man ein Hemdchen anziehen und wird in den OP-Saal gerollt“, erinnert sich Kreilkamp. „Wenn man dann die Styroporbox mit der Spenderniere sieht, ist das schon ein spezieller Augenblick.“ Es folgte eine dreistündige Operation, „und dann muss man schauen, wie man sich in der alten Welt zurechtfindet“. Sechs Wochen dauerte es, bis die Niere ihre Funktion aufnahm. Schließlich konnte Kreilkamp das erste Mal nach zwölf Jahren wieder Wasser lassen. „Ältere Männer wie ich werden mit Mittelchen beworben, dass sie nachts nicht raus müssen. Ich bin froh, wenn ich nachts raus muss. Denn das zeigt, dass die Niere funktioniert.“

Zahl der Organspender drastisch gesunken

Transplantationspatienten seien gut beraten, ruhig zu bleiben, denn es gebe viele Fälle, in denen das Spenderorgan nicht passt – etwa weil sich nachträglich herausstellt, dass es beschädigt ist.

Dr. Marc Albersmeyer hofft, dass Kreilkamps Fall und der Organspendelauf mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, denn die Zahl der Spender sei in den vergangenen Monaten dramatisch gesunden, um fast 30 Prozent: „Das ist erschütternd“, sagt Albersmeyer. Über die Gründe könne man nur spekulieren.

Potenzielle Organspender werden oft nicht rechtzeitig erkannt

Ein Erklärungsansatz sei die Überlastung der Intensivstationen aufgrund von Corona und der akute Personalmangel. Diese Vermutung hat auch Kreilkamp. Momentan würden im Schnitt drei Patienten pro Tag sterben, weil für sie kein Spenderorgan zur Verfügung steht: „Bei Nieren-Patienten gibt’s ja noch die Möglichkeit der Dialyse – aber bei Lunge, Leber und Herz gibt’s keine Ersatz-Therapie.“

Der 63-Jährige gibt zu bedenken, dass die Anzahl der möglichen Organspender gering sei. So würden in Deutschland jedes Jahr etwa 900.000 Menschen sterben, etwa die Hälfte davon im Krankenhaus. Nur sie kommen überhaupt in Betracht. Von ihnen sind wiederum nur ein bis zwei Prozent Kandidaten für eine Organspende, denn dafür muss ein Patient hirntot sein, aber seine Organe müssen noch funktionieren. Aufgrund der geringen Fallzahl würden gerade in kleinen Krankenhäusern mögliche Organspender oft nicht rechtzeitig erkannt: „Es gibt da keine Routine wie bei einer Blinddarm-Operation, wo jeder weiß, was zu tun ist.“ Zugleich müsse alles extrem schnell gehen, da zum Beispiel bei einer Herz-Transplantation nur vier bis fünf Stunden zwischen der Organ-Entnahme und dem Einpflanzen vergehen dürfen: „Bei einem Herz-Patienten muss der Brustkorb schon geöffnet sein, wenn das Herz eintrifft. Damit das klappt, muss schon ein Rädchen ins andere greifen.“

Rechtzeitig mit Thema Organspende auseinander setzen

Kreilkamp empfiehlt allen Menschen dringend, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen – schon aus Rücksicht auf die Angehörigen: „Momentan ist die Gesetzeslage so, dass die Angehörigen im Sinne des Verstorbenen entscheiden sollen. Wenn man dann nicht weiß, was der verstorbene Sohn, die verstorbene Tochter oder die verstorbene Oma will, ist es blöd.“ Im Zweifelsfall würden sich die Angehörigen in dieser emotionalen Ausnahmesituation gegen eine Organspende entscheiden. Und Menschen wie Kreilkamp müssen dann noch länger auf ein Organ warten.

