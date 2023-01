Personal dringend gesucht: Heilbrunner Großtagespflege will im April starten

Von: Melina Staar



Zum 1. April soll die Heilbrunner Großtagespflege starten. Noch fehlt das Personal. © DPA

Am 1. April sollen die ersten Zwergerl in der neuen Heilbrunner Großtagespflege einziehen. Die Arbeiten an den Räumlichkeiten gehen gut voran, nur das Personal fehlt weiterhin. Die Betreiber sind aber optimistisch.

Bad Heilbrunn – Die Bauarbeiten seien noch nicht abgeschlossen, teilt Hans Keller, Geschäftsleiter der Gemeinde Bad Heilbrunn, mit. Erst Anfang Januar sei ein benötigtes Fluchttür-Element geliefert worden. Außerdem müssten noch elektrotechnische Arbeiten, etwa für den Betrieb der nötigen Küchengeräte, Waschmaschine und Trockner, durchgeführt werden. In zwei Räumen soll der vorhandene Teppichboden gegen einen pflegeleichteren Vinylboden getauscht werden. „Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, stehen noch Malerarbeiten an“, so Keller.

Geschäftsführerin: „Wir hängen uns voll rein“

Diese Woche wird sich Christina Ramgraber ein Bild vor Ort machen. Sie ist Geschäftsführerin der „sira Kinderbetreuung“, die die Großtagespflege übernehmen wird. Sie ist zufrieden, wie die Arbeiten vorangehen. Allerdings gestaltet sich die Suche nach Personal weiterhin schwierig. „Wir bringen keines mit“, erläutert Ramgraber. „Wir hängen uns voll rein, aber bisher haben wir noch niemanden.“

Gerade laufe im Jugendamt ein Kurs zur Qualifizierung für Tagesbetreuung. Man sei in Kontakt. Die Information, dass noch Personal gesucht werde, wurde breit gestreut, auch über die Eltern. „Aber per Mundpropaganda waren wir noch nicht erfolgreich.“ Deshalb will „sira“ mit Stellenanzeigen an die Öffentlichkeit gehen. Überrascht wurden sie von den Schwierigkeiten nicht, schließlich ist der Mangel an Betreuungspersonal bekannt.

Kleinerer Start ist nicht der Wunsch

Solange das so bleibt, könne noch kein Kind fest eingebucht werden. Die Eltern wissen das. Ob man theoretisch auch mit nur einer Betreuungsperson und einer kleineren Gruppe starten könnte? Ramgraber: „Das ginge: eine Person, die fünf Kinder betreut. Aber wir würden sehr gerne ein Team beschäftigen. Daher sollten es mindestens zwei sein.“ Sollten alle Stricke reißen, wäre es eine Option. „Aber es ist nicht unser Wunsch.“ Zehn Kinder sollen betreut werden. Auf der Warteliste stehen bereits mehr. „Aber wir wissen natürlich nicht, ob der Bedarf noch derselbe ist. Wir können erst alle Eltern abfragen, ob sie den Platz noch brauchen, wenn wir das Personal haben“, erklärt die „sira“-Geschäftsführerin.

Und noch etwas hängt am neuen Betreuerteam: Dieses soll auch bei der Inneneinrichtung der Räumlichkeiten in der ehemaligen Gäste-Info am Wörnerweg ein Wort mitreden. „Das Team, das dort arbeitet, soll auch ausstatten können“, sagt Ramgraber. Manche Dinge wie Garderobe oder Wickeltische würden schon jetzt eingebaut, auch Elemente mit langer Lieferzeit seien schon bestellt. „Aber wir haben ja im Dezember erst das endgültige Go bekommen, dass wir loslegen können“, sagt die Geschäftsführerin.

Öffnungszeiten stehen noch nicht fest

Eben weil noch nicht so viel Zeit vergangen ist, ist Ramgraber optimistisch, dass der Eröffnungstermin Anfang April gehalten werden kann. „Wir können natürlich nicht sagen, dass das ganz sicher ist. Aber es ist unser Ziel.“ Alle würden ihr Bestes geben und alle Mittel ausnutzen – vor allem, um das nötige Personal zu finden.

Der Vorteil für jene, die sich für eine Tätigkeit in der Großtagespflege interessieren sei, dass „sira“ ihnen eine Anstellung biete. Die Öffnungszeiten würden jetzt noch nicht festgelegt, weil diese ebenfalls an die Beschäftigten beziehungsweise an die Eltern und deren Arbeitszeiten angepasst werden sollen. Ramgraber: „Da sind wir flexibel.“

