Promillefahrt ins Feld

Betrunkene Smart-Fahrerin verursacht 6000 Euro Schaden bei Unfall

Bad Heilbrunn – Leichtsinnig unterwegs war am vergangenen Donnerstag eine Frau aus Benediktbeuern. Mit über einem Promille Alkohol im Blut hatte sich die 34-Jährige am Abend in ihren Pkw der Marke Smart gesetzt und war auf der Fahrt in Richtung Bichl nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei verursachte sie einen Sachschaden von zirka 6000 Euro.

Denn bei der gefährlichen Fahrt aus Richtung Tölz war die Benediktbeurerin in ein an der Straße angrenzendes Feld gefahren, wobei die Wiese laut Polizei stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Polizei verständigte sie nicht. Vielmehr bemerkte eine vorbeifahrende Polizeistreife in Obersteinbach in der Steinbachstraße gegen 23.15 Uhr einen umgefahrenen Stacheldrahtzaun und weiter im Feld den stark beschädigten Pkw der Frau. Im Feld lagen laut Polizei weitere Fahrzeugteile verstreut.

Nora Linnerud