Pur und privat: Werner Schmidbauer macht Auftakt für Heilbrunner Musiksommer

Eine gewisse Club-Atmosphäre schaffte Werner Schmidbauer mit seinem Auftritt im Kursaal. Künstler thematisiert auch Ukraine-Krieg © esc

Zum Auftakt des Heilbrunner Musiksommers trat Werner Schmidbauer im Heilbrunner Kursaal auf. Seine Zuhörer waren begeistert.

Bad Heilbrunn – Mehrfach war das Solo-Konzert von Werner Schmidbauer verschoben worden. Doch all jene, die ihre Eintrittskarten nicht zurückgegeben hatten und jetzt den Liedermacher auf der Kursaal-Bühne live erlebt haben, die haben ihr Kommen sicherlich nicht bereut. Diesmal gab es seine Songs mit den zum Nachdenken anregenden Texten pur, nur mit Gitarre und Stimme zum Auftakt des Heilbrunner Musik-Sommers.

Es sei auch Schmidbauer selbst ein großes Bedürfnis gewesen, nach 35 Jahren der Liedermacherei und nach 22 Jahren im Duo mit Martin Kälberer endlich mal mit seinen Liedern alleine auf der Bühne zu stehen, wie der Künstler seinen rund 130 Zuhörern im locker gestuhlten Kursaal im Plauderton verriet. „Ich möchte die Songs einfach mal pur, also nur mit Gitarre und Stimme, erklingen lassen, mich als Sänger mit meiner Gitarre auf die Bühne stellen und die Intimität und Essenz meiner Lieder ungeschützt durch andere Sounds und Arrangements gemeinsam mit dem Publikum erleben.“

Solo-Konzert schon mehrfach verschoben

Dazu wurden einige Texte mit den jüngsten politischen Veränderungen aktualisiert und angepasst. Dabei entstand eine gewisse Club-Atmosphäre, die einen die Entfernung zwischen Bühne und Auditorium vergessen ließ. Schmidbauer war mit seinen Liedern mitten unter seinen Zuhörern, seinen Gästen, die wiederum bei ihm angekommen waren – „Bei mir“ war ja auch das Motto des Konzerts. Das Publikum erfuhr dabei einiges aus Schmidbauers Leben. Wie er etwa den Sizilianer Pippo Polina bei einem Konzert in seiner Heimatstadt Bad Aibling kennengelernt hat. Dass er nach wie vor mit seinen beiden Freunden, Polina und Martin Kälberer, wie schon seit zwölf Jahren, zusammen Silvester feiert.

Künstler thematisiert die Auswirkungen der Pandemie und den Ukraine Krieg

Zu den aktuellen Themen, die in seinem Programm ihren Niederschlag finden, zählen die Auswirkungen der Corona-Pandemie genauso wie der Krieg in der Ukraine. Er kommentierte den Krieg mit Worten wie „Man kann nicht immer nur aus Entrüstung schweigen“, „Was ist bloß passiert, dass die halbe Welt as Hirn valiert“ sowie „Krieg ist das Gegenteil von Dengga“. Die ganze Entrüstung wurde dann unterstrichen von dem flotten Reggae „Es ist die Zeit der Deppen“. Dabei sieht Schmidbauer das Konzert mit dem Song „Glück g’habt“ aber auch als Geschenk des Publikums an ihn: „Ich habe das Glück, dass ich heute vor euch spuin derf.“

Mit dem Song über Nelson Mandela, „einem der letzten Friedenspolitiker“ und über die afrikanische Mutter Erde Mama Lucia ging das rund zweieinhalbstündige Konzert im Kursaal zu Ende. Unterstrichen von den Zugaben frei nach Ciceros Mutmacher „her nia auf, fang nia o, aufzuhören“.

