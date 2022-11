Puzzles und Bücher sind schon da: Neue Heilbrunner Kinder- und Tagespflege soll im April eröffnen

Von: Patrick Staar

Die ersten Kinder-Spielsachen sind schon da: Bauamtsmitarbeiter Gerhard Wurzer in der Kinder-Großtagespflege am Wörnerweg, in der gerade der Umbau läuft. © Staar

Die Heilbrunner Kinder-Tagespflege hat die letzte Hürde genommen. Der Gemeinderat stimmte einer Betriebsvereinbarung zu. Im April 2023 soll es los gehen.

Bad Heilbrunn – Die Kinder-Großtagespflege in der ehemaligen Gäste-Info am Wörnerweg hat die letzte große Hürde genommen: In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Heilbrunner Gemeinderat einstimmig der Betriebsvereinbarung mit der „Sira Kinderbetreuung gGmbH“ zu. Demnach muss die Gemeinde für zehn Betreuungsplätze etwa 24 000 Zuschuss zahlen.

Dass in die Räume bald Kinder einziehen, kann man schon bei einem Blick durch die Türe erahnen: Auf den Tischen liegen die ersten Duplosteine und Puzzles. Daneben warten Bücher auf junge Leser. Der Umbau sei schon weit fortgeschritten, berichtet Bauamtsleiter Hans Keller. Die Maurer und Fliesenleger haben ihre Arbeiten abgeschlossen, ebenso fertig sind die Toiletten.

Präsentierten die neue Einrichtung (v. li.) Simone Glomba und Christina Ramgraber von der Sira Kinderbetreuung gGmbH. © Staar

Abgesehen davon geht es den Heilbrunnern nicht besser als anderen Bauherrn, die mit Lieferschwierigkeiten der Hersteller zu kämpfen haben. Sehnsüchtig erwartet wird beispielsweise eine Fluchttüre. Wann sie kommt? „Gute Frage, nächste Frage“, sagt Bauamtsmitarbeiter Gerhard Wurzer lachend. So lange die Türe nicht da ist, mache es keinen Sinn, eine Lücke aus der Außenmauer herauszubrechen. Und dann soll auch der Maler anrücken.

Start der Kinderbetreuung: 1. April 2023

Wenn alles nach Plan läuft, solle die Kinderbetreuung am 1. April 2023 starten, erläuterte Christina Ramgraber, Geschäftsführerin der „Sira Kinderbetreuung gGmbH“. Sie nutzte die Gemeinderatssitzung, um ihre Gesellschaft und das Projekt vorzustellen. Nach ihrer Erfahrung gebe es viele Menschen, die bereit sind, Kinder zu betreuen. Sie würden aber das Risiko scheuen, sich selbstständig zu machen. Genau solche Menschen würde Sira anstellen: „Für kleine Lösungen bei der Kinderbetreuung sind wir die Richtigen“, sagte Ramgraber. „Wenn eine Gemeinde einen großen Kita-Standort mit vier Gruppen schaffen will, sind wir raus.“ Sira gebe es an 30 Standorten – unter anderem in München, Straubing und Stuttgart. Die Großtagespflege-Einrichtungen sähen aus „wie andere Kindergärten“ auch. Der klassische Tagesablauf sehe so aus, dass die Kinder um 8 Uhr kommen und dann erst mal frühstücken. Anschließend geht’s ins Freie. Um 11 Uhr wird mittaggegessen. „Normalerweise sind die Kinder dann so müde, dass ihnen der Kopf schon fast in den Mittagessen-Teller fällt.“ Nach ein bis zwei Stunden Mittagsschlaf können die Eltern dann ihre Kinder wieder abholen.

Eine Umfrage unter den Heilbrunner Eltern habe ergeben, dass sich die meisten eine Betreuungszeit zwischen 30 und 35 Stunden pro Woche wünschen. Zwei Betreuerinnen und eine Ersatz-Betreuungskraft, die bei Bedarf einspringt, werden sich um die Kinder kümmern. Ehrenamtliche Kräfte – beispielsweise „Lese-Omas“ – dürften nicht eingesetzt werden: „Alle Mitarbeiter brauchen eine Pflegeerlaubnis“, erläuterte Ramgraber. Die Eltern müssen für die Kinder-Betreuung monatlich zwischen 187 Euro (vier Stunden pro Tag) bis 422 Euro (neun Stunden pro Tag) bezahlen. Das Geld werde vom Landkreis eingezogen, der Betrag sei vom Landkreis festgesetzt und auf einem bayernweit üblichen Niveau.

Vertreterinnen der Sira Kinderbetreuung präsentierten Modell in Gemeinderatssitzung

Ramgraber präsentierte eine Modellrechnung, die auf ein jährliches Defizit von 24 000 Euro kommt. „Für zehn Betreuungsplätze ist das schon ein großer Betrag“, kommentierte Kilian Spindler. Wenn die Großtagespflege nicht wie erwartet gebucht wird, könne das Defizit schnell mal auf 50 000 Euro anwachsen, sagt er. Spindler plädierte daher dafür, dass nicht wie in der Betriebsvereinbarung vorgesehen erst nach drei Jahren Bilanz gezogen wird, sondern schon nach einem Jahr.

Ramgraber hatte dagegen nichts einzuwenden. Eine Deckelung der Kosten sei derzeit aber noch nicht möglich, „denn wir kennen uns in Bad Heilbrunn noch nicht wirklich aus, wir müssen erst mal die Struktur einschätzen können“. Sie stellte klar: „Falls uns hier alles um die Ohren fliegen sollte, hätten auch wir ein Interesse, dass wir wieder raus kommen. Wenn wir wirklich 50 000 Euro Defizit machen würden, würde wirklich etwas komplett falsch laufen.“ Doch damit rechne sie nicht. Wenn die ersten Erfahrungen gesammelt sind, spreche aus ihrer Sicht nichts gegen eine Deckelung.

