PV-Anlagen in Bad Heilbrunn: „Wir schaffen einen Präzedenzfall“

Von: Patrick Staar

Mit dem Thema Balkonkraftwerke setzte sich jetzt auch der Heilbrunner Gemeinderat auseinander. © Gollnow/dpa

Um Photovoltaik-Anlagen ging es jüngst im Heilbrunner Gemeinderat. Hier soll nun ein Kriterienkatalog aufgestellt werden, der bei Fragen, was zulässig ist und was nicht, helfen soll.

Bad Heilbrunn – Das Thema Photovoltaik und Balkonkraftwerke beschäftigt momentan fast alle Gemeinderäte im Landkreis. Die Wackersberger stimmten kürzlich zu, die Lenggrieser lehnten ab – und die Heilbrunner Räte wollen zeitnah eine Satzung erlassen, die alle Fragen rund um dieses Thema verbindlich regelt. Darauf einigte sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

Ratsmitglied plädiert für einheitliche Linie: „Sonst wird das vogelwild“

Akut geworden war dieses Thema durch einen Heilbrunner Bürger, der an seinem Balkon im Ortsteil Reindlschmiede eine Photovoltaik-Anlage anbringen will. „Solche Sachen werden jetzt immer öfter auf uns zukommen“, erwartet Bürgermeister Thomas Gründl. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir mit der Energie-Thematik umgehen.“

Florian Lettner sprach sich dafür aus, einen Kriterien-Katalog aufzustellen, der beispielsweise die Frage der Aufständerung und der Farbe regelt: „Es muss in eine einheitliche Richtung gehen, sonst wird’s eine vogelwilde Geschichte.“

Solarzellen auf der ganzen Länge des Balkons

Der Bauwerber berichtete, er habe auf seinem Haus ursprünglich eine 50-Kilowatt-Peak-Anlage anbringen wollen, die Denkmalschutz-Behörde habe aber nur 39 Kilowatt-Peak genehmigt. Die Anlage sei so leistungsfähig, „dass ich tagsüber den Strom kaum wegbekomme“. Ab 16 Uhr sinke die Stromproduktion jedoch gegen Null. Um dies zu ändern, wolle er nun auf der ganzen Länge des Westbalkons. Solarzellen anbringen. „Es ist mir wichtig, dass es sauber ausschaut und dass nicht einzelne Platten rumhängen.“ Solarzellen am Balkon brächten neben der Strom-Produktion am Abend auch den Vorteil mit sich, dass im Winter kein Schnee auf ihnen liegt.

Aufständern oder nicht: Das ist hier die Frage

Gründl sprach sich dafür aus, dass die Platten nicht aufgeständert werden dürfen. Der Anwohner gab zu bedenken, dass der Wirkungsgrad höher sei, wenn die Kollektoren um 15 Grad geneigt sind. Außerdem fürchte er bei einer senkrechten Ausrichtung, dass Autofahrer geblendet werden könnten.

„Wir schaffen damit einen Präzedenzfall“, warnte Bernd Rosenberger. Er sprach sich dafür aus, das Kippen der Kollektoren zuzulassen, „denn das macht vom Wirkungsgrad her Sinn, und man sieht es eh kaum“. Anton Krinner stimmte zu: „So eine Anlage macht zu 1000 Prozent Sinn.“ Er wolle sich aber erst mal eine genaue Skizze ansehen. „Denn es kommt bestimmt der eine oder andere, der sagt: Mich stört das beim Autofahren.“

Gründl sprach sich dafür aus, dass sich der Energie-Beauftragte und der Energieausschuss mit dem Thema befassen. Erst wenn der Kriterienkatalog feststeht, will das Gremium über den Bau der Anlage in Reindlschmiede entscheiden.