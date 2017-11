Roller-Fahrer bei Unfall im Glück

Massel hat ein 15-jähriger Roller-Fahrer gehabt, der am Samstag um 13.25 Uhr in Heilbrunn von einem Autofahrer übersehen wurde. Der Jugendliche blieb beim Unfall unverletzt.

Bad Heilbrunn - Schuld an dem Zusammenstoß war laut Polizei der 45-jährige Mercedes-Fahrer aus Blaustein, der vom Fußballplatz kommend in den Wörnerweg einbiegen wollte. Er übersah den von links kommenden Roller. Der 15-Jährige wurde beim Zusammenstoß über die Motorhaube des Mercedes geschleudert. Er blieb aber unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

chs