Sanatorium Strauß in Heilbrunn: Asbest-Fund verzögert Abriss

Von: Patrick Staar

Der Abriss des Kursanatoriums hat begonnen. © Patrick Staar

Am Abt-Walther-Weg hat der Abriss begonnen. Bürgermeister Thomas Gründ erläutert, warum sich der Abriss des Kursanatoriums deutlich verzögert hat.

Bad Heilbrunn - Eigentlich sollte der Abriss des ehemaligen Kursanatoriums Strauß am Abt-Walther-Weg in Bad Heilbrunn schon Anfang November beginnen. Tatsächlich rückten aber erst in diesen Tagen die Bagger an. „Ja, es wäre eigentlich schon früher losgegangen“, sagt Bürgermeister Thomas Gründl auf Nachfrage.

Asbest musste er einmal sauber entfernt werden

„Aber dann hat man Asbest gefunden – und der musste erst mal sauber entfernt werden.“ Gründl hofft, dass der Abriss in zwei Monaten abgeschlossen ist. Es gebe noch keine Pläne, wie es dann weitergeht: „Wir kümmern uns erst mal ums Ortszentrum – sonst wäre zu viel in Entwicklung.“

Die Kommune hatte das Areal 2019 für vier Millionen Euro gekauft. Schon zuvor stand das ehemalige Kursanatorium eine ganze Weile leer. Sorgen machten einigen Räten schon im Vorfeld die hohen Kosten des Abrisses, die Geschäftsleiter Andreas Mascher vor einem Jahr in einer groben Schätzung mit rund 600 000 Euro beziffert hatte. Für den Abriss bekommt die Gemeinde 60 Prozent Zuschuss aus dem Dorferneuerungs-Programm des Amts für Ländliche Entwicklung

