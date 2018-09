Freiwillige retten Kapelle in Kiensee vor Verfall

In einer Gemeinschaftsaktion haben engagierte Gläubige die Kapelle in Kiensee renoviert. An diesem Wochenende wird dort groß gefeiert: Zum einen das 140-jährige Bestehen der Kapelle, zum anderen der 40. Geburtstag der Feuerwehr.

Bad Heilbrunn – Ein kleiner Mittelgang: die Kirchenbänke rechts und links davon wirken puppenstubenhaft – nur zwei Betende finden jeweils darin Platz. An den weißen Wänden der Kienseer Kapelle hängen der gekreuzigte und der gegeißelte Christus sowie Petrus und Josef. Vom Altar aus blickt die Muttergottes mit verklärtem Blick und in karmesinrotem Gewand herab. Der neuromanische Kapellenbau steht seit 140 Jahren auf einem kleinen Hügel beim Bad Heilbrunner Weiler Kiensee. In dieser Zeit renovierten engagierte Menschen das kleine Gotteshaus bereits drei Mal – 1987, 1993 und zuletzt in diesem Jahr.

+ Die Kapelle steht auf einem kleinen Moränenhügel zwischen Kiensee und Mürnsee. © arp „Der Putz außen war schon dürftig“, sagt Bürgermeister Thomas Gründl. Er sei abgenommen und neu aufgetragen worden, dann folgte ein Außenanstrich. Im einschiffigen Langhaus nahmen die Helfer zum Weißeln Bänke und Figuren heraus. „Viele Freiwillige, vor allem vom Schützenverein Mürnsee, waren daran beteiligt“, lobte Gründl. Kosten für die Gemeinde: 22 000 Euro. „Wir haben viele Spenden zugesagt bekommen, bisher 10 000 Euro“, so Gründl. Am Sonntag, 30. September, werde die Renovierung und das 140-jährige Bestehen der Kapelle dann gebührend gefeiert – mit Aufmarsch, Gottesdienst und Bierzelt. An diesem Wochenende, genauer am Abend des 29. Septembers, feiert auch die Mürnseer Freiwillige Feuerwehr ihr 40-jähriges Bestehen. So versammelten sich beim Ortstermin Bauamtsleiterin Susi Bichlmayr, der zweite Feuerwehr-Vorstand Ralph Gerke, Kapellen-Zeitzeugen Josef Bachhuber und Josef Manhart und Helfer und Mesner Max und Martin Grobauer. „Wir haben viele Kapellen im Dorf. Die versuchen wir Stück für Stück herzurichten“, sagte Gründl. Es sei die Pflicht der Gemeinde ihr Kulturgut zu schützen.

Josef Manhart hat an dem Kirchlein schon in jungen Jahren viel erlebt. „Von dem Berg sind wir im Winter mit selbstgebauten Skiern runtergefahren“, erinnert sich der 85-Jährige. Im Zweiten Weltkrieg erlebte er 1942, wie eine der beiden Kirchenglocken für Kriegszwecke eingeschmolzen wurde. 1989 spendete eine unbekannte Familie aus Mürnsee für die neue Glocke 11 000 D-Mark. Die Glocke wiegt 183 Kilo. Schon 1987 und 1993 beteiligte sich Manhart an den Renovierungen: „Auch damals war alles in Eigenleistung.“

Mesner Martin Grobauer weiß einiges über die ältere Geschichte des kleinen Gotteshauses: „Hier stand schon vor 1800 eine Kapelle.“ 1803 fiel das Gebäude der Säkularisation zum Opfer. Doch ein im Deutsch-Französischen Krieg abgelegtes Kriegsgelübte führte 1878 zum Bau einer neuen Kapelle, die die Erbauer schon vier Jahre später nach Südwesten erweiterten. „Die Innenausstattung ist bunt zusammengewürfelt aus Säkularisationsgut“, sagt Grobauer.

Der Altar – vielleicht Neu-Rokoko – stamme angeblich aus dem damals aufgelösten Kloster Benediktbeuern. Dessen Besonderheit seien die wertvollen Schnitzereien, die dem Altarsockel als Antependium dienen. Sie zeigen filigran und in prächtigen Farben Christi Geburt im Stall zu Bethlehem.

Die Freiwillige Feuerwehr Mürnsee lädt an diesem Wochenende zur Feier ihres 40-jährigen Bestehens ein. Gefeiert wird am Samstag, 29. September, ab 19 Uhr, im Festzelt mit Barbetrieb. Am Sonntag, 30. September, ist um 10 Uhr Aufstellung zum Kirchenzug. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr, anschließend ist Festzug zum Feuerwehrhaus. Ab 12 Uhr spielen im Festzelt die Heilbrunner Blaskapelle und die „Alten Söcheringer“ auf. Alle Bürger sind eingeladen.