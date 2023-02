Schwerer Unfall am Stallauer Weiher: 67-Jähriger wendet auf Bundesstraße

Von: Christiane Mühlbauer

Nur noch Schrottwert haben die Autos von zwei Frauen aus Bad Tölz und Lenggries. © pröhl

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmitttag auf der B 472 auf Höhe des Gasthauses Wiesweber ereignet. Eine Frau wurde verletzt, der Sachschaden ist hoch.

Bad Heilbrunn – Laut Polizei hatte ein Autofahrer (67) aus Nordrhein-Westfalen sein Auto in der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Tölz geparkt. Weil er aber nicht in die Kurstadt wollte, sondern lieber wieder zurück nach Heilbrunn, wendete er sein Fahrzeug auf der Bundesstraße. Das führte zu einem folgenschweren Unfall.

Ein Autofahrer konnte sein Fahrzeug noch abbremsen. Für eine dahinter fahrende 19-jährige Tölzerin wurde es an dieser unübersichtlichen Stelle jedoch knapp, und aufgrund der überraschenden Vollbremsung krachte eine Autofahrerin (37) aus Lenggries mit ihrem Opel in den VW der Tölzerin. Die Lenggrieserin wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus. Beide Autos haben Totalschaden, die Polizei beziffert ihn mit 30 000 Euro.

Auch ein Helikopter war zu dem Unfall gerufen worden, das Team musste jedoch glücklicherweise keine Verletzten mitnehmen. Der Urlauber aus Nordrhein-Westfalen kam mit dem Schrecken davon. Zeitweise kam es zu längeren Staus auf der Bundesstraße.

