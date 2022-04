Spenden für Flüchtlinge bei Heilbrunner Benefizkonzert gesammelt

Erzählten von den Umwegen des Propheten Jona (v. li.): Franz Steger, Christoph Engel und Pfarrer Karl Bopp. © Bib

Das Benefizkonzert für die Ukraine in der Pfarrkirche St. Kilian in Bad Heilbrunn begeisterte am Wochenende die Zuhörer. Dabei konnten auch Spenden für Kriegsflüchtlinge gesammelt werden.

Bad Heilbrunn – Aus der Tradition wurde spontan ein Benefizkonzert: In der Pfarrkirche St. Kilian in Bad Heilbrunn stand das Gottesbild der biblischen Geschichte von Jona mit musikalischer Gestaltung im Zentrum als traditionelle Fastenmeditation. Die mehr als 30 Zuhörer waren so angetan vor allem von Musiker Christoph Engel und den Lesenden Pfarrer Karl Bopp und Pfarrgemeinderat Franz Steger, dass am Ende rund 500 Euro im Spendenkorb gezählt wurden. Das Geld soll für ukrainische Flüchtlinge in der Gemeinde verwendet werden.

Jona wird vom Wal verschlungen und nach drei Tagen wieder ausgespuckt. So viel ist den meisten noch bekannt. Die ganze, viel längere Erzählung berichtet von einem ganz eigenen Verhältnis zwischen Gott und seinem Propheten. Jona will nämlich gar nicht in die berüchtigte Stadt Ninive, wie Gott es ihm aufträgt, um dort die Menschen zum Guten zu bekehren. Er nimmt ein Schiff in eine andere Richtung. Deshalb droht das Schiff im Sturm unterzugehen, und Jona liefert sich als Opfer aus, um die Bootsbesatzung zu retten. Er wird über Bord geworfen und der Sturm legt sich.

Aus Tradition wurde spontan ein Benefizkonzert

Dann verschlingt ihn aber der Wal und Jona bettelt um sein Leben. Gott schenkt es ihm wieder, und dann tritt der Prophet doch in Ninive auf. Und die Menschen hören auf ihn und bereuen ihre schlechten Taten. Gott verschont die Stadt. Aber die Geschichte endet hier nicht. Jona ist enttäuscht von Gott und beginnt mit ihm zu hadern: Er hätte ja gleich gewusst, dass der Herr so mitleidig sei. Jona wartet auf den Tod. Gott lässt über ihm einen Strauch wachsen, über den sich der Prophet in der Wüste freut. Dann zerstört ein Wurm die Pflanze und sie verdorrt. Jona beginnt zu jammern über den verlorenen Strauch. Gott zeigt ihm damit ein Gleichnis: Jona sei traurig über den verlorenen Strauch, für den er selbst nichts getan habe. Wie könne Gott da einer großen Stadt mit tausenden von Menschen nicht gnädig sein?

Bopp und Steger traten abwechselnd an den Ambo und lasen in kurzen Sequenzen die ganze Jona-Geschichte vor. Dazwischen spielte Engel am E-Piano. Wenige bekannte Melodien wie „Ins Wasser fällt ein Stein“, das berühmte „Ave Maria“ und Bachs „Jesu bleibet meine Freude“ wechselte er ab mit eigenen Stücken und Improvisationen. Die Musik gab Raum, die so unterschiedlichen Stimmungen der Geschichte nachzuempfinden: Jona, der es eigentlich für „einen Witz“ hält – so Pfarrer Bopp –, nach Ninive gehen zu müssen, war mit Jazzklängen dargestellt. Nach der Stelle, als der Wal den Menschen wieder an Land spuckt, folgte eine anfangs leise, zaghafte Melodie, die lauter und lebendiger wurde, so, als würde Jona langsam begreifen, dass er überlebt hat.

Benefizkonzert mit zwei Zugaben

Den begeisterten Zuhörern gab Engel zwei Zugaben. „Ich habe mir zuvor grundsätzlich Gedanken gemacht, aber tatsächlich lasse ich mich während des Vortrags dann inspirieren“, verriet der TV-Regisseur, der beruflich unter anderem Live-Übertragungen von Opernaufführungen leitet. 2011 errang er eine internationale Emmy-Nominierung für den ZDF-Film „In der Werkstatt Beethovens“. Demnächst wird er Startenor Jonas Kaufmann in Salzburg ins rechte Bild setzen. Und immer wieder spielt Engel in seiner Heimatgemeinde im Gottesdienst. (B. Botzenhardt)

