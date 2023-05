Spitzenbewertung für Heilbrunner Fachklinik

Von: Christiane Mühlbauer

Die Heilbrunner Fachklinik gehört zu den führenden Reha-Kliniken in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Rentenversicherung. © Fachklinik Bad Heilbrunn

Die Heilbrunner Fachklinik ist eine von Deutschlands führenden Rehabilitationskliniken. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) in ihrem aktuellen Bericht zu den Reha-Therapiestandards.

Bad Heilbrunn – Im Fachbereich Hüft- und Kniegelenkersatz erreichte die Fachklinik 100 von 100 möglichen Qualitätspunkten, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die beiden anderen Abteilungen zur Behandlung von chronischem Rückenschmerz sowie von Schlaganfallpatienten erreichten Spitzenwerte. „Die guten Ergebnisse bescheinigen, dass unsere Patienten den von uns eingeschlagenen Behandlungsweg wertschätzen“, freut sich der Chefarzt der Orthopädie, Dr. Michael Fäßler.

Das Ergebnis stützt sich auf die Auswertung von Entlassungsberichten von Reha-Einrichtungen aus ganz Deutschland. Die Bewertung basiert auf verschiedenen Standards der DRV, die in unterschiedlichen Kategorien erfüllt sein müssen, etwa Leistungsmenge und -dauer. Hierbei werden zum Beispiel die Bereiche Bewegungstherapie, Alltagstraining, Physikalische Therapie und Gesundheitstraining berücksichtigt. Die Heilbrunner Fachklinik gibt demnach wesentlich mehr Therapie ab, als es die Standards der DRV fordern.

Tausende Entlassungsberichte ausgewertet

Ein Spitzenwert wurde auch in der Therapie von chronischem Rückenschmerz erzielt. Die Fachabteilung der Heilbrunner Klinik erhielt 99,79 von 100 Punkten. Bewertet wurden knapp 57 000 Entlassungsberichte aus 460 Fachabteilungen. Auch hier liegt man in Heilbrunn in fast allen Bereichen weit über den Mindestanforderungen. Der Durchschnittswert der anderen Einrichtungen liege lediglich bei 90,91 Punkten, ist der Pressemitteilung zu entnehmen.

Auch die Abteilung Neurologie schneidet bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten sehr gut ab. Mit 93,75 erreichten Punkten liegt die Fachabteilung knapp zehn Punkte vor den anderen neurologischen Einrichtungen. Ausgewertet wurden knapp 15 000 Entlassungsberichte.

Die Heilbrunner Fachklinik gehört zur m&i-Klinikgruppe Enzensberg. Angeboten werden in dem Haus spezialisierte Akutmedizin und medizinische Reha in den Bereichen Orthopädie, Neurologie, Innere Medizin, Nephrologie, Transplantationsnachsorge und Diabetologie/Kardiologie.

