„Worte bis zum Horizont“: Große Namen beim Literaturfest in Nantesbuch

Von: Christiane Mühlbauer

Literatur genießen, wo immer man möchte, und sich austauschen: Das Bild entstand beim Literaturfest der Stiftung im vergangenen Jahr. © Mathis Beutel

Die Stiftung Kunst und Natur lädt Ende Juli zum Literaturfest auf das Gelände in Nantesbuch ein. Erneut haben sich prominente Schriftsteller angesagt.

Bad Heilbrunn – Es ist das sechste Mal, dass die Stiftung zu einem Literaturfest einlädt. Wer es aus den vergangenen Jahren kennt, erinnert sich an Treffen im September – heuer nun ist es bereits Ende Juli. „Wir möchten unsere Festivals mehr über das Jahr verteilen“, sagt Annette Kinitz, Leitende Kuratorin des Bereichs Kunst und verantwortlich für das Literaturfestival. Im weiteren Verlauf dieses Sommers gibt es nämlich noch einige größere beziehungsweise mehrtägige Veranstaltungen, zum Beispiel das Nachbarschaftsfestival „VerBindungen“ (24. September), die Fortschreibung des „Sternenhimmels der Menschheit“ und erstmals „Moortage“ im Oktober.

Literaturfest in Nantesbuch am 23. und 24. Juli

Das Literaturfest wird heuer an nur zwei Tagen und mit kompakterem Programm stattfinden. Im vergangenen Jahr war kritisiert worden, dass es einfach zu viele Angebote waren, die teilweise auch noch parallel stattfanden. Die Lesungen sind nun am Wochenende 23. und 24. Juli, wie immer mit Musik-Programm. „Wir haben festgestellt, dass die Besucher, wenn sie hier auf dem Gelände sind, auch möglichst viel wahrnehmen wollen“, sagt Kinitz. Mit einem komprimierteren Angebot könne man auch inhaltlich mehr in die Tiefe gehen.

Neu ist, dass die Stiftung heuer drei Buchhandlungen aus der Region breiten Platz gibt. Die Buchhändlerinnen und -Händler von „Winzerer“ aus Bad Tölz, Rupprecht aus Penzberg und Gattner aus Murnau stellen jeweils ein Lieblingsbuch vor. Daraus wird vorgetragen. Bibiana Beglau liest aus „Geflochtenes Süßgras“ (Vorschlag aus Tölz), und Martin Feifel trägt aus „Der Schneeleopard“ vor (Vorschlag aus Penzberg). Heikko Deutschmann ist mit „Das Dämmern der Welt“ zu hören, dem Vorschlag aus Murnau. Alle drei Lesungen finden am Samstagnachmittag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr statt.

Navid Kermani und Eva Mattes Stargäste beim Literaturfest in Nantesbuch

Nachmittags gibt es zudem wieder ein Lyrikkarussell auf dem Gelände, und zwar zu verschiedenen Uhrzeiten. Zu Gast sind Judith Zander, Marcus Roloff und Daniela Danz. Spätnachmittags wird noch ein Konzert mit Gregor Praml angeboten.

Weil die Idee eines „Landschaftsradios“ während der Corona-Zeit sehr gut angenommen wurde, wird sie fortgesetzt: Die Besucher können weiterhin mit Kopfhörern über das Gelände spazieren und sich beispielsweise in einen Liegestuhl setzen, um den Texten zu lauschen. Das ganze Festival findet übrigens wieder auf dem Wirtschaftsgelände statt, also nicht im Bereich Langes Haus.

Literarische Matinee mit Christoph Ransmeyer

Stargäste am Samstagabend sind Navid Kermani und Eva Mattes. Der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels liest im Wechsel mit der Schauspielerin aus seinem jüngsten Bestseller „Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen“.

Am Sonntagvormittag findet wie üblich eine Matinee statt. Zu Gast ist erneut Christoph Ransmayr. Er hat zusammen mit dem Foto- und Videokünstler Christoph Brech ein 75-minütiges Werk aus Film und Text entwickelt, das eigens für das Literaturfest in Nantesbuch geschaffen wurde. Beide erzählen sie auf ihre individuelle Weise von der Kraft der Natur. Zum Abschluss gibt es ein Konzert der beiden jungen Musikerinnen Franziska Hölscher und Lauma Skride mit Werken von Ravel und Strauss.

Weitere Informationen

zum Programm, den Gästen sowie Tickets gibt es online auf der Internet-Seite der Stiftung: www.kunst-und-natur.de

