Teil eines Orchesters der Natur und Kunst

Mitmachen kann jeder, auf der ganzen Welt: Die Stiftung Nantesbuch und Biotopia haben eine Plattform für das morgendliche Vogelkonzert initiiert.

Bad Heilbrunn/Nantesbuch – Der Corona-bedingte Lockdown stellt die Menschen weltweit gerade vor ungeahnte Herausforderungen und erlegt ihnen zahlreiche Einschränkungen auf. Profitieren von dieser Situation kann indessen die Natur. Die Qualität von Luft und Gewässer hat sich erstaunlich rasch verbessert. Tiere, die in ihrem angestammten Lebensraum zunehmend von Erholung suchenden Menschen beeinträchtigt wurden, genießen die neue Ungestörtheit. Und das weitgehende Verstummen des üblichen Zivilisationslärms lässt die zarten Naturlaute wieder hörbar werden, allen voran das Vogelgezwitscher.

Michael John Gorman, Gründungsdirektor des Biotopia-Naturkundemuseum Bayern, hatte kurz vor Ostern die Idee, diese Situation für ein neues Forschungsprojekt zu nutzen. Erste Ansprechpartner für sein Vorhaben waren die Stiftung Nantesbuch und der amerikanische Musiker und Naturlauteforscher Bernie Krause. Gemeinsam hatten diese 2017 bereits das Sound-Scape-Projekt auf den Weg gebracht, das Naturklänge aufzeichnet und zum einen wissenschaftlich auswertet, zum anderen als Ausgangspunkt für künstlerische Prozesse nimmt. So stieß Gorman auch mit dieser Idee auf offene Ohren – im wortwörtlichen Sinne.

Menschen sollen Vogelstimmen selbst aufnehmen

„Biotopia und die Stiftung Nantesbuch rufen Menschen in aller Welt dazu auf, das morgendliche Vogelkonzert vor ihrer eigenen Haustür aufzunehmen und auf www.dawn-chorus.org zu teilen“, erklärt Anke Michaelis, die Pressesprecherin der Stiftung. „Dort werden die Aufnahmen in einer globalen Soundmap zusammengeführt.“ Ausgewertet werden die Materialien dann in Kooperation mit der Max Planck-Gesellschaft. Seit der letzten Aprilwoche ist dazu eine Vor-Seite online; Dateien hochladen kann man noch bis zum 22. Mai. Letzteres Datum ist nicht zufällig gewählt: Es handelt sich um den internationalen Tag der biologischen Vielfalt.

Neue Partner aus dem Bereich der Wissenschaft kommen fortwährend hinzu. So haben schon vor dem 1. Mai auch der WWF und der Landesbund für Vogelschutz Interesse gezeigt. Der Erfolg des Projektes steht und fällt indes mit der Beteiligung der Zivilgesellschaft. „Wir hoffen, dass so viele Menschen wie nur möglich teilnehmen“, sagt Anke Michaelis. „Wie es funktioniert, wird auf der Website anschaulich erklärt. Es geht ganz leicht; jeder kann mit seinem Handy mitmachen.“ Allerdings muss man früh aufstehen: Eingefangen werden soll der erste Gesang der Vögel, gleich im Morgengrauen bei Sonnenaufgang. Die Vogelstimmen können einfach vom eigenen Fenster aus, auf dem Balkon, im eigenen Garten, überall in der Stadt oder – wenn möglich – in der freien Natur aufgenommen werden.

„Wir sind Teil eines weltweiten Orchesters“

„Mit dem Citizen Science-Projekt Dawn Chorus möchten wir das Bewusstsein für die bedrohte Artenvielfalt stärken sowie den Naturbezug der Menschen fördern“, erklärt Michael John Gorman. „Wir laden sie dazu ein, der uns umgebenden Natur zu lauschen und damit an einem Forschungsprojekt rund um das bemerkenswerte Alltagsphänomen des morgendlichen Vogelkonzerts mitzuwirken“. Das Projekt ist allerdings nicht auf die Corona-Krise beschränkt. „Es soll eine wissenschaftliche Datensammlung erzeugt werden, die alljährlich um diese Zeit erneuert werden wird“, erläutert Anke Michaelis. „So wird sich die Entwicklung der Biodiversität eindrucksvoll nachweisen lassen.“

Und wie schon beim Projekt Sound-Scape soll sich auch hier eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem gesammelten Material anschließen. „Fühlen Sie sich also persönlich eingeladen, mit von der Partie zu sein, liebe Leser. Und werden Sie Teil dieses weltweiten Projekts, das sinnliche Naturerfahrung mit digitalen Möglichkeiten, wissenschaftlichem Beitrag und künstlerischem Zugang verbindet“, wie es Börries von Notz, Sprecher der Geschäftsführung der Stiftung Nantesbuch, einladend formuliert. „Das ist eine besonders fruchtbare Verbindung, wenn es darum geht, den großen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Der Dawn Chorus lässt uns spüren, dass wir alle Teil eines weltweiten gemeinsamen Orchesters der Natur und Kunst sind.“ (Sabine Näher)

Alle Infos auf:

www.dawn-chorus.org

Lesen Sie auch:

„Mountain Lake Vista“ stellt neues Album am Samstag per Live-Stream vor

Mozart mit Gurkenmaske: Neues Video des Tölzer Knabenchors

Tölzer Wintergartenkonzerte: Kleine große Bühne in Balkonien