Straße verunreinigt:  Kia überschlägt sich

Kleine Ursache, große Wirkung. Weil die Straße durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug verunreinigt war, kam am Freitagabend eine Tölzerin mit ihrem Kia bei Heilbrunn von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Bad Heilbrunn - Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Freitag gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße Töl 5 von Penzberg in Richtung Langau. Die 32-jährige Tölzerin verlor in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihren Kia, weil die Straße verunreinigt war.

Das Fahrzeug schleuderte zunächst und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Wagen. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Am Kia entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Tölzer Straßenmeisterei kümmerte sich um die Fahrbahnreinigung. Die polizeilichen Ermittlungen zum verantwortlichen Landwirt laufen.

chs