„Super Lösung“ für neues Gerätehaus der Feuerwehr Mürnseer

Von: Patrick Staar

Beengt ist die Mürnseer Feuerwehr untergebracht. In dem Zelt links steht ein Logistik-Fahrzeug. In der Doppelgarage in der Mitte ist ein Tragkraftspritzenanhänger untergebracht. In dem Gebäude rechts befinden sich die Schutzausrüstungen, eine kleine Umkleide für die Jugend und das Mittlere Löschfahrzeug. © Patrick Staar

Der Heilbrunner Gemeinderat hat nun dem Bauantrag der Feuerwehr Mürnsee zugestimmt: Sie braucht dringend ein neues Gerätehaus.

Bad Heilbrunn/Mürnsee – Alles andere als ideal sind die Arbeitsbedingungen für die Feuerwehr Mürnsee: Das Feuerwehrhaus ist alt und zu klein. Ein Fahrzeug ist ins Freie ausgelagert und steht unter einer Zeltplane. Doch nun ist Besserung in Sicht: Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Neubau-Antrag zu. Das zuständige Architekturbüro schätzt die Kosten auf knapp 1,1 Millionen Euro.

Vieles ist veraltet und gefährlich

Das Mürnseer Feuehrwehrhaus wurde vor 40 Jahren errichtet und ist nun nicht mehr zeitgemäß: „Die Gemeinde-Unfallversicherung hat sich das Gebäude angeschaut und hat gesagt: so geht’s nicht“, sagt Kommandant Thomas Girgnhuber. „Wir haben keine Toiletten und keine Duschen, und wir müssen uns in der Fahrzeughalle umziehen.“ Dies sei „sehr gefährlich“. Zum einen sei die Halle dafür eigentlich zu klein, zum anderen müssten die Feuerwehrleute die Abgase einatmen, wenn das Auto gestartet wird – die vorgeschriebene Absauganlage fehlt ebenfalls. Bereits vor sieben Jahren kam der Gedanke auf, das Feuerwehrhaus neu zu bauen, die ersten Pläne wurden in Auftrag gegeben: „Die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, ist super“, sagt Girgnhuber. Das Konzept sieht vor, dass die bestehenden Häuser komplett abgerissen und ein paar Meter weiter etwas größer neu aufgebaut werden. Die Größe des Neubaus sei für die Feuerwehr Mürnsee „vollkommen ausreichend“.

Grundstückstausch freut Gemeinde

„Ein Umbau wäre aufwendiger als ein Neubau“, erläutert Bürgermeister Thomas Gründl. Insgesamt würden drei Hallen entstehen. Zwei werden mit Fahrzeugen belegt, in der dritten steht ein Anhänger. Die Gemeinde habe sich mit dem Eigentümer auf einen Grundstückstausch geeinigt, der laut Gründl gleich mehrere Vorteile mit sich bringt: „Die Parkplatzsituation ist gelöst, wir können die Zufahrt verbreitern, und wir haben keinen Kreuzungsverkehr mehr.“

Girgnhuber ist heilfroh, dass die Feuerwehr am bewährten Standort bleiben kann: „Wir müssen nichts ändern und keine Alarmierungspläne umschreiben.“ Wichtig sei auch, dass das Mittlere Löschfahrzeug bis zum Umzugstag in einem geschlossenen Raum stehen kann: „Es hat einen 600-Liter-Tank. Es wäre ziemlich bescheiden, wenn das Wasser im Winter einfrieren würde.“

Feuerwehrkameraden packen mit an

Die Feuerwehrleute werden sich am Umbau beteiligen, versichert Girgnhuber. „Wir werden natürlich nicht auf dem Dach rumhüpfen, Strom- oder Wasserleitungen verlegen – aber wir können zum Beispiel die Fußböden verlegen und Türzargen setzen.“ Am Ausbau des Aufenthalts- und Schulungsraums werde sich die Feuerwehr finanziell beteiligen: „Wir stellen die Küche und zum Beispiel die Büromöbel rein, die wir wollen – und dafür bezahlen wir das.“ Um all dies finanzieren zu können, habe die Feuerwehr schon einige Spendenaufrufe gestartet. Ebenso sei eine Christbaum-Versteigerung geplant.

Kann man die Kosten einhalten?

Konrad Specker erkundigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung, ob der geplante Kostenrahmen von 1,1 Millionen Euro eingehalten werden kann. „Das weiß ich nicht“, entgegnete Gründl. „Das wissen wir erst nach den Ausschreibungen. Klar ist, dass es wohl nicht günstiger wird als vor zwei Jahren kalkuliert.“ Pro Jahr müsse man mit einer fünfprozentigen Kostensteigerung rechnen. Gleichwohl sei der Neubau für die Gemeinde wichtig: „Die Gemeinde wird weiter wachsen, und dafür brauchen wir starke Feuerwehren.“ Er sei „sehr dankbar“ dafür, dass die Mürnseer mit ihrer Eigenleistung der Gemeinde dabei helfen, Kosten zu sparen.

