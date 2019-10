Sylvia Neuburger neue Rektorin in Bad Heilbrunn

Die Grundschule in Bad Heilbrunn hat eine neue Rektorin: Sylvia Neuburger. Schnell hat sie sich im Loisachtal eingelebt.

Bad Heilbrunn – Gleich bei ihrer ersten Begegnung – noch im vergangenen Schuljahr – mit den Kindern ihrer neuen Schule hat Sylvia Neuburger gemerkt, wie herzlich und offen die Mädchen und Buben an der Bad Heilbrunner Grundschule sind. „Es stand gleich ein Schüler in der Tür und hat gefragt: Bist du meine neue Lehrerin?“, erzählt sie lachend. Zu dem Zeitpunkt musste Neuburger den Jungen noch vertrösten. Seit diesem Schuljahr ist sie nun die neue Schulleiterin in Bad Heilbrunn.

„Gut gemacht, dass ich mich hier beworben hab’“, sagt die Wahl-Lenggrieserin nach den ersten Wochen an der neuen Schule. „Ich fühle mich total wohl hier.“ Nicht nur die Kinder hätten sie aufgeschlossen empfangen, sondern auch das Kollegium und die Eltern seien offen und engagiert. „Insgesamt ist das Klima an der Schule sehr gut“, sagt die 49-Jährige. „Auch der Hausmeister ist ein Juwel und weiß alles.“

Aufgewachsen ist Neuburger in Sachsen-Anhalt. Nach Studium und Referendariat ist sie nach Bayern gekommen. Acht Jahre lang war sie in München tätig, ehe sie an die Grundschule Wackersberg gewechselt ist. Von dort aus ging es weiter an die Grundschule Am Lettenholz in Bad Tölz, wo sie acht Jahre als Konrektorin fungierte. Als Neuburger davon erfahren hat, dass Gabriele Weinelt-Bauernfeind nach zwölf Jahren als Bad Heilbrunns Schulleiterin in den Ruhestand geht, hat sie sich für den Posten beworben – und wurde genommen.

Seitdem ist sie zuständig für 139 Schüler, die in sieben Klassen – von der ersten bis zu vierten – aufgeteilt sind. 20 Stunden gibt sie selbst Unterricht, ist die Klassleiterin einer dritten Klasse, in der sie Deutsch, Mathe, Kunst, Musik und Sport unterrichtet. Aber auch in anderen Klassen gibt sie vereinzelt Stunden. Ihre restliche Arbeitszeit verbringt die Wahl-Lenggrieserin in ihrem Büro mit Organisatorischem.

Einen Wechsel gab es auch im Sekretariat. Die erste Woche war die alte Sekretärin jedoch noch ihm Dienst. „Und ich könnte sie jederzeit anrufen, wenn ich was nicht weiß“, meint Neuburger. Ab der kommenden Woche sei das Sekretariat dann wieder normal besetzt. Für das erste Jahr hat sich Neuburger zunächst vorgenommen, „richtig anzukommen“. Dann möchte sie schauen, welche Visionen sich noch entwickeln. Klar ist für sie auf jeden Fall jetzt schon, dass sie die Schule als die von Weinelt-Bauernfeind initiierte Umweltschule weiterführen möchte. Wie berichtet, wurde die Schule sechsmal als Umweltschule in Europa ausgezeichnet. Als mathematisch und naturwissenschaftlich interessierte Person liegt der 49-Jährigen die Umwelt am Herzen.

Auch die Kooperationen mit dem Kräuterpark und dem Landesbund für Vogelschutz sind der Rektorin sehr wichtig. „Das ist eine aktive Schule mit vielen sehr guten Kontakten“, lobt Neuburger die Arbeit ihrer Vorgängerin. „Sie hat mir alles gut übergeben.“ Auch die gelebte Inklusion in Form zweier Partnerklassen im Haus kommen bei der neuen Schulleiterin gut an. „Das finde ich ein gutes Konzept“, sagt sie. Wo es passt, könnten die beiden Klassen gut einbezogen werden – etwa beim Schul- oder Sportfest.

Ihre ersten Wochen als Schulleiterin hat Neuburger gut rumgebracht und freut sich nun auf das, was noch kommt. „Es macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn es am Anfang viel auf einmal ist“, sagt die 49-Jährige abschließend und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Aber das habe ich ja davor schon gewusst.“

