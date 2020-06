Tag der Organspende: Ernst Frech aus Bad Tölz lebt mit neuem Herz - und ruft zur Solidarität auf

9300 Menschen in Deutschland hoffen aktuell auf ein Spenderorgan. Ernst Frech aus Bad Tölz weiß, wie sehr sie diese Situation belastet. Er selbst musste zehn Jahre auf ein neues Herz warten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine dreiviertel Stunde brauchte Ernst Frech noch vor 15 Jahren ins „Kaufland“. Dabei lag der Supermarkt nur rund 200 Meter von seinem damaligen Wohnort entfernt. Trotz seiner 78 Jahre ist der Tölzer heute deutlich besser zu Fuß – dank einer Herz-Transplantation. Zum Welttag der Organspende an diesem Samstag ruft das bekannte Urgestein des Tölzer Eisclubs dazu auf: „Wenn ihr es mit euch vereinbaren könnt, spendet!“

Etwa 9300 Menschen deutschlandweit warteten Ende des vergangenen Jahres auf ein Spenderorgan, die meisten davon auf eine neue Niere. Das sagt Dr. Doris Gerbig, Expertin für Transplantationsnachsorge an der Fachklinik in Bad Heilbrunn. Dieser Zahl gegenüber stehen 932 Spender, denen knapp 3000 Organe entnommen worden sind. „Im Schnitt sind das 3,2 Organe pro Spender“, sagt Gerbig.

+ Dr. Doris Gerbig macht beim virtuellen Organspendelauf mit. © privat

Die Chefärztin der Nephrologie hat bei ihrer Arbeit täglich mit Transplantierten zu tun. An der Heilbrunner Klinik werden zwar keine Organe transplantiert. Aber das Haus ist eine der wenigen Reha-Kliniken, die sich auf die Nachsorge spezialisiert haben. Mit einer Organspende könne man so viel Gutes tun. „Deshalb sollte sich jeder mindestens einmal im Leben mit dem Thema beschäftigen“, betont Gerbig.

Zumal jeder selbst plötzlich auf eine Spende angewiesen sein könnte. „Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich“, sagt die Expertin. Bei einem Unfall könnte ein Organ so schwer verletzt werden, dass es ersetzt werden muss. Oder eine Herzmuskelentzündung schwächt das Organ so stark, dass ein neues gebraucht wird.

+ Ernst Frech bekam 2006 ein neues Herz transplantiert. © pr

Genau dieses Schicksal hat Ernst Frech ereilt. Zehn lange Jahre musste der ehemalige Betreuer der 1. Bundesligamannschaft der Tölzer Löwen auf ein neues Herz warten. „Die Zeit des Wartens war am schlimmsten“, erinnert sich Frech. Zwei Mal dachten er und seine Familie, es sei so weit, zwei Mal war das Organ doch nicht geeignet. „Ohne meine Familie hätte ich diese Zeit nicht durchgestanden.“

Andrea Meinrath kennt viele solcher Schicksale. „Es ist schlimm zu sehen, wie diese Menschen leiden“, sagt die Oberärztin der Anästhesie und Intensivmedizin an der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz, die auch als Transplantationsbeauftragte fungiert. Am schwersten aber sei: „Man könnte diesen Menschen helfen, aber es gibt zu wenige Spenderorgane.“ Die meisten Menschen scheuten die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Deshalb falle es ihnen schwer, sich mit dem Thema Organspende zu beschäftigen. Andere wiederum befürchteten, dass die Ärzte nicht alles täten, um sie zu retten, wenn man Organspender sei. „Davor muss aber niemand Angst haben, im Gegenteil“, betont die Ärztin. „Nur optimal behandelte Patienten kommen als Spender infrage.“

+ Andrea Meinrath ist Transplantationsbeauftragte der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz. © Asklepios

In Deutschland gilt die Zustimmungslösung. Wer seine Organe spenden möchte, muss dies ausdrücklich festhalten, zum Beispiel mit einem Spenderausweis. In den kommenden Jahren soll Meinrath zufolge außerdem ein zentrales Register geschaffen werden, wo sich die Bürger eintragen lassen können, wenn sie spenden möchten. Wer seine Meinung ändert, kann seine Entscheidung jederzeit widerrufen, indem er den Ausweis vernichtet und einen neuen ausfüllt. „Er lässt sich nämlich auch nutzen, um einer Organspende ausdrücklich zu widersprechen.“

Der Trend aber geht in eine andere Richtung, sagt Dr. Gerbig von der Fachklinik. Durch die Corona-Krise fragten sich viele, was wirklich wichtig ist – und das Thema Organspende gehöre offenbar aus Sicht vieler dazu. „Die Nachfrage bei den verschiedenen Stellen ist seit ein paar Monaten sehr hoch.“

Ein Thema, das auch Ältere angeht

Auch ältere Menschen sollten sich Gerbig zufolge unbedingt mit dem Thema auseinandersetzen. „Die Einstellung: ,Mein Graffel will sowie keiner mehr’ ist falsch“, sagt die Ärztin. Für Spender und Empfänger über 65 Jahre gebe es beispielsweise es ein spezielles Verteilungsprogramm von Eurotransplant („old for old“). „Die Patienten gewinnen viel an Lebensqualität und -erwartung“, unterstreicht Gerbig.

Der Gesundheitszustand von Ernst Frech hat sich dank seines neuen Herzens ebenfalls stark verbessert – auch, wenn die OP selbst und die Zeit danach schwer waren. Seinem Spender ist Frech zutiefst dankbar. Noch heute wandern seine Gedanken oft zu jenem Unbekannten, dem oder der er sein Leben verdankt. Und zu den Angehörigen des Spenders. Ihr Verlust ist sein Glück. „Es geht mir hervorragend“, sagt Ernst Frech dankbar.

Hier gibt es Ausweise

Einen Organspende-Ausweis bekommt man bei den Krankenkassen. Man kann ihn aber auch aus dem Netz herunterladen oder kostenfrei bestellen, zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.bzga.de/infomaterialien/organspende/organspendeausweise/

