Tanzen, lesen, mähen: Vielseitiges Programm der Stiftung Kunst und Natur in Nantesbuch

Von: Andreas Steppan

Poesie unterm Baum: Die Veranstaltungen in Nantesbuch verbinden Kultur und Natur, wie hier beim Literaturfest, das am 22. und 23. Juli stattfindet. © DASHUBER/A

Das Programm der Stiftung für Kunst und Kultur in Nantesbuch reicht vom Sensenkurs bis zum Literaturfest. Ein Überblick.

Bad Heilbrunn – Die Corona-Zeit hat den Blick sowohl auf die Natur als auch auf die Kultur verändert. Bei der Stiftung Kunst und Natur in Nantesbuch stellt man fest, dass das Interesse an beiden Themen sehr lebendig ist. „Unsere Buchungszahlen sind wieder wie vor Corona oder noch besser“, sagt Sprecherin Hanne Borchmeyer. „Die Menschen haben einen großen Nachholbedarf und freuen sich, dass wieder etwas stattfindet. Viele unserer Angebote sind in kürzester Zeit ausgebucht.“

Lebendiges Interesse an Kunst- und Kulturthemen

In den kommenden Wochen stehen auf dem Gelände der Stiftung im Gemeindegebiet Bad Heilbrunn wieder einige Höhepunkte an, die jeweils auf ganz eigene Weise die Sphären von Kultur und Natur miteinander verbinden. Dabei, so Borchmeyer, richten die Kuratoren verstärkt ihr Augenmerk darauf, „die Menschen über ihre Sinne anzusprechen“. Gefühle wecken, schöne Erfahrungen machen, Spaß haben, Dinge genießen: All das soll den Besuchern neben dem rein intellektuellen Zugang, relevante, wissenschaftlich fundierte Themen eröffnen. „In Zeiten, in denen es so viele schlechte Nachrichten gibt, wollen wir Freude und das Schöne vermitteln“, sagt Borchmeyer. „Beim Thema Klimawandel etwa soll es darum gehen, Wege aufzuzeigen, wie man auf optimistische Art aktiv werden kann.“

Partys mit Fledermausführung und Sonnenterrasse

Das kann auch mal bedeuten, dass in Nantesbuch Party gemacht wird. So gastiert am 20. Mai der DJ Dominik Eulberg in der Maschinenhalle im Wirtschaftshof. Dazu kooperiert die Stiftung Nantesbuch mit dem Münchner Club „Harry Klein“. Der Abend unter dem Motto „Natürlich Vielfalt“ bietet allerdings noch etwas mehr: Eulberg ist nämlich gleichzeitig Biologe, stellt seine Show unter das Thema Artenvielfalt und bietet dabei auch eine Fledermausführung an.

„Tanzen, tanzen, tanzen“ lautet die Aufforderung am 16. Juni im Langen Haus, wo auch die 50/50-Bar öffnet und die Besucher zu Ambient- und Dancefloor-Klängen des Berliner DJs B. Ashra auf der Terrasse den Sonnenuntergang genießen können. Außerdem tritt der Allgäuer Musiker Rainer von Vielen auf, der in Nantesbuch schon durch seine Vertonung von Planetenfrequenzen im Projekt „Oriom“ bekannt ist.

Mehrtägige Erkundungen beliebt

Sehr beliebt und immer schnell voll sind laut Hanne Borchmeyer die mehrtägigen Erkundungen mit Verpflegung und Übernachtung, die die Stiftung anbietet. Am 13. und 14. Mai leitet Schorsch Hahn, Biolandwirt aus Großhartpenning, einen Dengel- und Sensenkurs. Dabei geht es nicht nur um die Technik des naturschonenden Grasschnitts, sondern bei einem Hoagascht auch um Historisches, Mythen und Lieder, die zum Rhythmus der Sense gesungen wurden. Der Kurs ist auf elf Teilnehmer begrenzt. Bei den Expertinnen Daniela Hartdt und Eveline Petersen-Gröger können bis zu 20 Interessierte am 23. und 24. Juni erfahren, wie man aus Blüten, Blättern, Rinden und Früchten Farbe und Tusche gewinnt und damit kalligrafische Kunstwerke erschafft.

Ein fester Termin im Kalender von Lesebegeisterten ist das Literaturfest in Nantesbuch, das heuer zum siebten Mal stattfindet, dieses Mal wieder im Langen Haus. Vergangenes Jahr hatte es die Stiftung vom Herbst in den Sommer vorverlegt, „und das hat sich als gut erwiesen“, sagt Hanne Borchmeyer. Denn im Juli – Termin ist am 22. und 23. – lässt es sich doch angenehmer in den Liegestühlen auf dem Gelände Platz nehmen, um die Lesungen mitten in der Natur über Kopfhörer im „Landschaftsradio“ zu genießen.

Konzert mit Mundart-Pop von „Pam Pam Ida“

Beim „Lyrikkarussell“ können die Besucher ebenfalls im Freien die Runde von einer Dichterlesung zur anderen an „exponierten Naturorten“ auf dem Gelände drehen. Fest steht laut Borchmeyer bislang, dass die Poetin Ulrike Almut Sandig dabei ist. Zudem werden drei Buchläden aus der Region wieder ihre Lieblingsbücher vorstellen, und es gibt Lesungen aus den Romanen „Wilderer“ von Reinhard Kaiser-Mühlecker und „Auf See“ von Theresia Enzensberger. Als Vortragende sollen wieder „bekannte Gesichter aus dem Theater“ dabei sein.

Genau dort tritt bereits am 27. April die Band „Pam Pam Ida“ auf, die sich mit Mundart-Pop unter anderem als „Bayern 3-Liebling“ und durch das „Heimatsound Festival“ einen Namen gemacht hat. Fortgesetzt wird laut Borchmeyer die Reihe „Kino Hedwig“, bei der nicht nur Filme gezeigt, sondern auch mit einer passenden Umrahmung aus Dekoration, Musik und Kulinarik zum Gesamterlebnis inszeniert werden. In diesem ganz besonderen Filmtheater läuft am 12. Mai „Die fabelhafte Welt der Amelie“.

