Tourismus in Bad Heilbrunn: Trinkwasser für Radler, QR-Codes und Konzerte

Von: Patrick Staar

Die neue Leiterin der Tourist-Info, Rosmarie Rieker, gab in der Bürgerversammlung Zahlen bekannt. © Staar

Die neue Leiterin der Tourist-Info gibt bei der Bürgerversammlung in Bad Heilbrunn Zahlen und Fakten bekannt.

Bad Heilbrunn – Die Zahl der Vermieter in Bad Heilbrunn hat sich in den vergangenen zwölf Jahren mehr als halbiert: Waren 2010 noch 45 aktiv, so sind es jetzt nur noch 22. Diese Zahlen gab die neue Leiterin der Tourist-Info, Rosmarie Rieker, in der Bürgerversammlung bekannt.

Bürgermeister Thomas Gründl kann nur spekulieren, warum der Trend derart deutlich nach unten zeigt. Seine Vermutung: Wenn die ältere Generation aufhört, würden oft teure Sanierungsmaßnahmen anstehen. Daran scheitere oft die Übergabe. Rosmarie Rieker ergänzte, die Vermieter hätten es in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Auflagen „sehr, sehr schwer“ gehabt: „Daran hatten viele zu knabbern.“ Momentan stünden in Bad Heilbrunn noch 250 freie Betten zur Verfügung. Die Übernachtungszahlen seien im Vergleich zum Vorjahr fast konstant geblieben. Zählte die Tourist-Info im Jahr 2021 insgesamt 85 000 Übernachtungen, so waren es bis Mitte September diesen Jahres gut 65 000. „Es haben also wieder viele Leute in der Heimat Urlaub gemacht“, resümierte Rieker.

Bodensee-Königssee-Radweg bringt „Unheimlich viele Gäste“

„Unheimlich viele Gäste“ bringe der Bodensee-Königssee-Radweg nach Bad Heilbrunn, berichtete ihre Kollegin Lisa Bahnmüller. Um mehr Gäste in den Ortskern zu locken, sei der Willkommensbereich in der Enzenau in Zusammenarbeit mit dem Bauhof neu gestaltet worden. An der Mariensäule können die Radler nun Trinkwasser in ihre Flaschen füllen, „damit die Leute nicht einfach nur am Ort vorbeirauschen“. Dem gleichen Zweck soll eine neue Fahrradreparatur-Station dienen, deren Standort allerdings noch nicht feststeht.

Die Marketing-Expertin will zudem verstärkt auf die digitalen Werbekanäle setzen. QR-Codes sollen dabei helfen, dass Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten einfacher gefunden werden. Zufrieden ist Rosmarie Rieker mit der Konzert-Saison. Alle drei Konzerte im Kursaal seien „sehr, sehr gut“ besucht worden. In diesem Jahr seien noch zwei weitere geplant. Fürs nächste Jahr hätten schon Stephan Zinner und die „Voices in Time“ zugesagt, drei weitere Konzerte seien in Arbeit.

Bad Heilbrunn: Tourist Info nun direkt im Rathaus

Die Tourist-Info selbst ist im März diesen Jahres umgezogen. War sie bisher am Wörnerweg neben dem Kursaal zu finden, ist sie nun direkt im Rathaus an der Badstraße angesiedelt: „Das ist reibungslos über die Bühne gegangen“, berichtete Rieker. „Der örtliche Schreiner hat den Tresen zugeschnitten. Es ist wunderschön geworden, ich fühle mich wohl.“ Als gelungen empfindet sie auch die Neugestaltung des Foyers, in dem Gäste und Gemeindebürger Infos und Prospekte finden. Der entscheidende Vorteil des Umzugs: Anders als früher ist ihr Büro nun nicht leer, wenn Rieker selbst mal nicht da ist. Stattdessen stehen Ansprechpartnerinnen aus dem Rathaus zur Verfügung.

