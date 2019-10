Trauer um ehemaligen Pfarrer Gerhard Hundeck

Viele Katholiken haben ihn noch in guter Erinnerung: Nun ist der ehemalige Heilbrunner Pfarrer Gerhard Hundeck im Alter von 86 Jahren gestorben.

Bad Heilbrunn – Er hat die katholische Pfarrei St. Kilian nachhaltig geprägt. Kein Wunder, schließlich war er 23 Jahre lang Pfarrer in Bad Heilbrunn. Am vergangenen Dienstag ist Geistlicher Rat Gerhard Hundeck im Alter von 86 Jahren gestorben. „Wir durften Pfarrer Hundeck als einen glaubwürdigen Boten des Evangeliums erleben, als einen ideenreichen Förderer unserer Gemeinschaft und als einen sehr humorvollen Menschen“, heißt es in der Traueranzeige der Pfarrei.

„Wir haben ihm viel zu verdanken“, sagt Ulrich Frauenheim (80). Der langjährige Pfarrgemeinderatsvorsitzende und engagierte Pfarrangehörige erinnert sich an viele gute Begegnungen mit dem beliebten Seelsorger. Bemerkenswert ist eine Anekdote, die Frauenheim selbst miterlebt hat. Bei einem Besuch des damaligen Augsburger Bischofs Josef Stimpfle zeigte Hundeck dem Oberhaupt der Diözese die Pfarrei und stellte dem Bischof vor, was sich sich so getan hatte, seit er mit damals 31 Jahren seine erste Pfarrstelle angetreten hatte. Und das konnte sich laut Frauenheim sehen lassen: Die Renovierungen der Kirche in Bad Heilbrunn und der Kapelle in Kiensee, der Bau des Kindergartens sowie die zusammen mit dem damaligen evangelischen Pfarrer Lindner aufgebaute ökumenische Kurseelsorge. „Bischof Stimpfle war so begeistert, dass er Pfarrer Hundeck noch während des Ortsrundgangs den Ehrentitel Bischöflicher Geistlicher Rat verlieh“, erzählt Frauenheim.

Er schätzte Pfarrer Hundeck als humorvollen und überaus fleißigen Seelsorger. Der Geistliche war nicht nur Ortspfarrer in Bad Heilbrunn, sondern einige Jahre Jugendseelsorger im Landkreis, er war Vorsitzender des Kreisjugendrings und von 1980 bis 1987 auch Dekan des Dekanats Benediktbeuern. „Wenn Not am Mann war, hat Pfarrer Hundeck auch Aushilfsdienste in Eschenlohe und andernorts übernommen“, sagt Frauenheim. Für ihn und viele Heilbrunner ist es Ehrensache, Pfarrer Hundeck am kommenden Montag auf seinem letzten Weg zu begleiten.Die Pfarrei St. Kilian setzt einen Bus ein, um am kommenden Montag, 14. Oktober, am Requiem (Beginn 14 Uhr) und an der Beerdigung des Seelsorgers in Wollmetshofen (Landkreis Augsburg) teilnehmen zu können. Die Abfahrt erfolgt um 11 Uhr bei der Pfarrkirche. Anmeldungen sind noch am Wochenende möglich bei Kirchenpfleger Michael Spindler, Telefon 08046/8557.

