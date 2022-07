Unfall bei Schönrain: Rettungshubschrauber bringt 19-Jährigen in Klinik

Von der B11 abgekommen

Mit dem Rettungshubschrauber musste ein 19-Jähriger in die Klinik geflogen werden. Der Fahrer eines Leichtkraftrads war auf der B11 verunglückt.

Königsdorf/Bad Heilbrunn - Ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg fuhr am Montag gegen 14.40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Bundesstraße von Schönrain in Richtung Letten. Kurz vor der Ausfahrt Au verlor er in einer Kurvenkombination die Kontrolle über sein Krad und kam in der letzten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Fahrer fliegt über den Lenker und bleibt im Gras liegen

Das Leichtkraftrad rutschte in den Graben und prallte gegen die Grabenkante. Der junge Mann flog über den Lenker und blieb im Gras liegen. Der Gautinger erlitt bei dem Unfall nach Angaben der Polizei mittelschwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht.

Nicht an die Fahrfertigkeiten angepasste Geschwindigkeit dürfte Unfallursache gewesen sein

„Unfallursächlich dürfte die nicht angepasste Geschwindigkeit in Bezug auf die persönlichen Fahrfertigkeiten sein“, schreibt die Polizei im Pressebericht. Der Sachschaden an dem Krad beläuft sich auf 4000 Euro.

