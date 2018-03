Unfall beim Abbiegen: Mofafahrerin verletzt

Eine Mofafahrerin trug am Donnerstag bei einem Unfall in Bad Heilbrunn leichte Verletzungen davon.

Bad Heilbrunn - Nach Angaben der Polizei war die 53-jährige Heilbrunnerin gegen 14.15 Uhr auf der B 472 in Richtung Bichl unterwegs und wollte nach links in die Steinbachstraße abbiegen. Ihr kam ein Sprinter-Fahrer (57) entgegen, der an der Kreuzung ebenfalls nach links abbiegen wollte. Er blieb zunächst stehen, weil er dachte, dass die Mofafahrerin geradeaus weiterfahren wollte. Als er sah, dass sie blinkte, fuhr der Sprinter-Fahrer – ebenfalls ein Heilbrunner – los. Durch diese Umstände übersah die Mofafahrerin offenbar, dass hinter dem Sprinter noch ein VW Passat nahte, der geradeaus weiter wollte. So nahm die Heilbrunnerin dem von einem Penzberger (83) gesteuerten VW die Vorfahrt, es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden summiert sich auf etwa 2000 Euro.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Rene Ruprecht