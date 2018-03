Nach Schreck in die Wiese gefahren

Bad Heilbrunn - Laut Polizei fuhr dort eine 25-Jährige mit ihrem Toyota nach Penzberg nach Hause. Kurz vor der Fischzucht sagte die Beifahrerin, dass sie zu weit rechts fahren würde. Daraufhin riss die 25-Jährige das Steuer so ruckartig nach links, dass das Auto ins Rutschen kam und in eine Wiese abkam. Dort beschädigte das Auto einen Stacheldraht und zwei Holzpfosten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden in der Wiese beläuft sich auf 150 Euro, das Auto blieb heil.