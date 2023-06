„Versorgung nicht ohne Not zerstören“

Tauschten sich zur Reform aus: (v. li.) Kerstin Bliedung, (Personalleiterin), Dr. Michael Fäßler (Chefarzt Orthopädie), Dr. Marc Albersmeyer (Oberarzt Nephrologie), Bundestagsabgeordneter Karl Bär, Dr. Moritz Duhm (Oberarzt Neurologie), Veronika Diepolder (zentrale Geschäftsleitung Finanzen) und Dr. Andreas Liebl (Chefarzt Diabetologie). © Fachklinik

Welche Auswirkungen hat die Krankenhausreform auf kleine Kliniken, wie etwa die Fachklinik in Bad Heilbrunn? Davon wollte sich Bundestagsabgeordneter Karl Bär (Grüne) kürzlich vor Ort ein Bild machen.

Bad Heilbrunn – Die Krankenhausreform soll laut Bundesgesundheitsministerium (BMG) eigentlich dafür sorgen, dass unnötige Klinikschließungen vermieden werden können und die flächendeckende Versorgung auch in ländlichen Regionen sichergestellt ist. Dadurch, dass derzeit nach sogenannten Fallpauschalen abgerechnet wird, sind Krankenhäuser „stark ökonomischen Zwängen ausgesetzt“, heißt es auf der Homepage des BMG.

Reform muss neu gedacht werden

Fachkliniken wie der in Bad Heilbrunn bereitet bei der Änderung vor allem Sorge, dass eine bundesweit einheitliche Definition von Fachkrankenhäusern erarbeitet werden soll. „Fachkrankenhäuser stehen für eine sehr hohe Qualität, weil sie spezialisiert sind“, erklärte Prokuristin Veronika Diepolder. „Mit der Änderung wären bestimmte Leistungsspektren nicht mehr möglich.“ In einem internen Gespräch habe man Karl Bär darauf aufmerksam gemacht, dass die Reform neu gedacht werden müsse. „Das Problem ist in Berlin erkannt worden. Es soll eine neue Version der Reform vorgestellt werden.“ Sie hoffe nun, dass Bär die Anregungen weitergebe, die er erhalten habe. „Wir haben Angst, dass die Versorgung ohne Not zerstört wird.“

„Man darf nichts übers Knie brechen“

Klar sei, dass das Krankenhaussystem reformiert werden müsse. „Neun von zehn Häusern schreiben Verluste“, sagte Diepolder. „Die Vergütung muss überdacht werden. Man darf aber nichts übers Knie brechen.“ Es sei wichtig, dass alle Bereiche berücksichtigt und die Fachkliniken nicht vergessen werden. Um in ein hohes Level eingestuft zu werden, sei es beispielsweise notwendig, dass eine Klinik einen Hubschrauberlandeplatz oder ein Gerät zur Computertomografie vorweisen könne. „Beides brauchen wir für unsere Fachrichtungen aber gar nicht“, betonte Diepolder.

„Ich bin zufrieden, dass es die Gesundheitsreform überhaupt gibt“, sagte Karl Bär. Sie sei eine Voraussetzung, damit ländliche Krankenhäuser weiterhin mithalten können. Allerdings sehe er auch, dass es Nachbesserungsbedarf bei der Ausformulierung gebe. Er betonte: „Wir können nicht eine Fachklinik wegen eines fehlenden CT-Geräts keine Diabetologie mehr machen lassen.“

