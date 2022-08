Vom eigenen Auto überfahren: Tölzerin verletzt

Von: Stefanie Wegele

Teilen

Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in die Tölzer Klinik. © ARP

Unter ihr eigenes Auto geriet eine Tölzerin am Donnerstag bei einem Unfall in Bad Heilbrunn. Die Frau verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

Bad Heilbrunn – Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände ist in Bad Heilbrunn einer 72-Jährigen ihr eigenes Fahrzeug über ihr Bein gerollt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Frau stürzt beim Aussteigen aus dem Auto

Wie die Polizei mitteilt, hielt die Tölzerin am Donnerstag gegen 15.15 Uhr mit ihrem VW in der Ferdinand-Maria-Straße an, um nach dem Weg zu fragen. Beim Aussteigen aus ihrem Pkw stürzte sie. Gleichzeitig rollte der VW nach vorne und über ihr Bein, da die Handbremse nicht angezogen war.

Zeugin versucht vergeblich, das Auto zu stoppen

Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, versuchte noch erfolglos, zum Auto zu laufen und dieses zu stoppen. Laut Polizei verletzte sich die Frau bei dem Missgeschick nur leicht. Sie wurde per Rettungswagen in die Asklepios-Klinik gebracht

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz..