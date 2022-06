Feuerwehr Obersteinbach blickt auf 75-jähriges Bestehen zurück

Eine kleine, aber feine Wehr: Die Feuerwehr Obersteinbach wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Gefeiert wird Ende Juli beim Gartenfest im „Falter-Garten“. © Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Obersteinbach feiert heuer ihr 75-jähriges Bestehen und blickt auf die Anfänge der Ortswehr zurück.

Obersteinbach – Die freiwilligen Feuerwehren sind aus dem Rettungswesen nicht wegzudenken – schnell vor Ort und gut ausgebildet sind sie oft genug Helfer in der Not. Die Freiwillige Feuerwehr Obersteinbach feiert im Juli ihr 75-jähriges Bestehen – ein Anlass, um auf die Anfänge zurückzublicken.

Der Zweite Weltkrieg war noch nicht lange zu Ende, als die Gemeinde Bad Heilbrunn zusammen mit den Bürgern von Ober- und Untersteinbach 1947 trotz widrigster Nachkriegs-Umstände die Freiwillige Feuerwehr Obersteinbach ins Leben rief. Als erste Anschaffung wurde aus Wehrmachtsbeständen eine Robi TS 8/8 Tragkraftspritze vom Kloster Benediktbeuern gekauft und per Ochsenfuhrwerk nach Obersteinbach überführt. Gut zehn Jahre hatte sie ihren Dienst schon getan, als ihr bei einem Großbrandeinsatz ein Motorblockriss den Garaus machte. Als Ersatz beschaffte die Gemeinde Ende 1958 eine neue Magirus-Tragkraftspritze TS 8/8 zusammen mit einem Metz-Anhänger – ein spürbarer Fortschritt, denn nun konnte die TS samt Schlauchmaterial und Einsatzmittel per Traktor, also motorisiert, fortbewegt werden.

Von Klosterbrand bis Flugzeugabsturz

Ein guter Griff gelang den Floriansjüngern zudem 1966 mit dem Erwerb eines Willys Jeeps, Baujahr 1943, den die Gemeinde Kochel für 100 Mark veräußerte. Der Jeep war zu jenem Zeitpunkt zwar nicht fahrbereit, doch unter der fachkundigen Anleitung von Kommandant Schorsch Adelwart und dank dem technischen Geschick fleißiger Kameraden wurde aus dem alten Gefährt ein äußerst geländegängiges und im Vergleich zu den Traktoren flottes Fahrzeug. Bald danach wurde der Fuhrpark mit einem zusätzlichen Transport-Anhänger ergänzt. Wie wichtig die kontinuierliche „Aufrüstung“ war, zeigte sich schon bald beim Brand eines Heustadels des „Falterbauern“.

Neben den Brandereignissen wurde die kleine Obersteinbacher Wehr auch immer öfter zu Verkehrs-Einsätzen gerufen. Bis heute nicht vergessen ist etwa der schreckliche Unfall im Kreuzungsbereich der B 11/B 472 in Untersteinbach, bei dem 1970 die bekannte Berliner Schauspielerin Grete Weiser und drei weitere Fahrzeuginsassen tödlich verunglückten – ihr Pkw war frontal mit einem vorfahrtsberechtigten Lkw kollidiert. Dieser Streckenabschnitt, schildert der aktuelle Kommandant Hubert Schwaiger, sei bis heute immer wieder Schauplatz von schweren, teils tödlichen Unfällen und eine große Herausforderung für die hinzueilenden Rettungskräfte.

1973 gab es endlich blaue Dienstuniformen

Erst ab 1973 traten die Steinbacher Floriansjünger bei Festivitäten mit den blauen Dienstuniformen auf – zuvor war für deren Anschaffung kein Geld zur Verfügung gestanden. Noch eine weitere wichtige Erneuerung galt es jetzt in Angriff zu nehmen: Die Planung eines neuen Feuerwehrhauses, da das alte aus allen Nähten platzte. Auch in dieser Sache war Kommandant Schorsch Adelwart die führende Kraft. „Er war mit seinem großen Engagement und seiner Kompetenz eine allseits geschätzte Leitfigur“, sagt Hubert Schwaiger über seinen einstigen Amtsvorgänger.

Ein Lösch-Einsatz, der wohl bei allen seinerzeit Beteiligten in Erinnerung geblieben ist, war schließlich 1979 der Großbrand am Kloster Benediktbeuern. Zwei Tage dauerte der gemeinsame Kampf der umliegenden Feuerwehren, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Was lange währt, wird endlich gut: Neben den Geldern von Kommune und Freistaat ermöglichten es viel Eigenleistung, unzählige unentgeltliche Arbeitsstunden und Spenden, das neue Gerätehaus zu errichten. Die Einweihung am 29. Mai 1983 war für die Floriansjünger ein Freudentag. Nun war endlich Platz für Gerätschaften und Fahrzeuge, darunter ein unlängst zugekaufter älterer Unimog, der in Eigenregie zu einem Tragkraftspritzenfahrzeug umgerüstet worden war. Überdies gab es jetzt auch Platz zum Umkleiden für die Mannschaft.

Hochwassereinsätze: 1999, 2005 und 2013

Die Anforderungen an die Einsatzkräfte wuchsen im selben Tempo wie der technische Fortschritt, der Straßenverkehr und die Freizeitaktivitäten der Menschen. 1989 etwa ergab sich für die Obersteinbacher nach einem Flugzeugabsturz am „Hoamatkreuz“ mit drei toten Insassen eine Einsatz-Situation, „die in dieser Art bislang seitens der Feuerwehr weder angedacht noch geübt worden war, aber bewältigt werden musste“, wie Schwaiger beschreibt.

Besonders gefordert war man in der Folgezeit nicht nur bei einigen Vollbränden und einem folgenschweren Verkehrsunfall im benachbarten Schutzbereich der Bichler Feuerwehr, sondern auch mit den Auswirkungen von immer häufiger auftretenden Wetterkapriolen. Bei den Hochwassern in den Jahren 1999, 2005 und 2013 leistete die Obersteinbacher Wehr Unterstützung in den Gemeindebereichen Bad Heilbrunn, Benediktbeuern und Kochel. Den immer komplizierter und differenzierter werdenden Aufgaben begegnete man mit entsprechenden Schulungen und angepasster Ausrüstung.

Schnelleres Vorankommen war mit dem Jeep möglich, der ab 1966 zum Einsatz kam. © Feuerwehr Obersteinbach

Froh sind Schwaiger und sein Team deshalb über ihr 2000 angeschafftes Allrad-Tragkraftspritzenfahrzeug mit Löschwasserbehälter, Schnellangriffsschlauch, Atemschutzgeräten, Wärmebildkamera, Schaumausrüstung, Stromerzeuger und Überdrucklüfter an Bord. Auch in diesem Fall hatten Bürger und Betriebe mit Spenden bei der Finanzierung mitgeholfen.

Das Motto für die kommenden Jahre sind Umsicht und Vorausschau. „In unserem Fokus stehen aktuell der vorbeugende Hochwasserschutz, der Ausbau und die Erweiterung von Saugstellen sowie die Verbesserung der Verkehrssicherungsausstattung“, zählt der Kommandant auf. Etwas Sorge bereitet ihm die personelle Situation. Ehrenamtliche Dienste fänden heute nicht mehr den Zuspruch wie früher. „Alle Bürger sollten einmal in sich gehen und überlegen, ob sie nicht auch das freiwillige Rettungswesen unterstützen könnten – zum Wohl der Gemeinschaft.“ Oder, wie der Leitsatz der Feuerwehren lautet: „Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr.“

Mit der Gemeinschaft gesellig beisammen zu sein, das war bei der Obersteinbacher Feuerwehr mit derzeit 25 Aktiven immer schon Teil ihres Vereinslebens: Maibaumaufstellen, Johannifeuer, Bergmesse und ihr traditionelles Gartenfest sind seit Langem feste Programmpunkte. Das übliche Gartenfest im „Falter“-Garten am letzten Sonntag im Juli wird heuer etwas ausgeweitet und zur Jubiläumsfeier umfunktioniert: Zusammen mit den benachbarten Feuerwehren und Ortsvereinen soll nach dem Kirchenzug am „Kapellenbichl“ ein Gottesdienst gefeiert werden. Nach dem Festzug geht es zum gemütlichen Teil des Tages über. Die Musikkapellen von Bad Heilbrunn, Bichl und Benediktbeuern werden das kleine Fest begleiten. (Rosi Bauer)

