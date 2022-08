Vorsorge gegen die Gefahr im Stall: Zahl der tödlichen Kuhattacken steigt

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Die Zahl der tödlichen Kuhattacken nimmt zu. Erst im Februar starb ein Landwirt aus Dietramszell nach einem Angriff. Ein Experte aus Bad Heilbrunn erklärt, wie man Unfällen vorbeugen kann.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vor wenigen Monaten war es ein zehnjähriger Bub in Feldkirchen-Westerham, der mit großer Wahrscheinlichkeit von einer Kuh erdrückt wurde. Ende Februar wurde ein Bauer aus Kleineglsee (Gemeinde Dietramszell) von einem Stier angegriffen und getötet. Erst kürzlich erlitt nun ein Bauer im niederbayerischen Innernzell tödliche Verletzungen durch eine Kuh. Immer wieder kommt es in Ställen zu schwerwiegenden Unfällen mit Rindern. Allein in diesem Jahr starben dabei in Oberbayern bereits vier Menschen. Die Auswertungen der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (LBG) zeigen: Die Zahl der tödlichen Attacken ist mit der zunehmenden Anzahl von Laufställen gestiegen. Peter Wametsberger, Präventionsexperte bei der LGB erklärt, wie sich solchen folgenreichen Unfällen vorbeugen lässt.

Im Anbindestall gibt es weitaus mehr Körperkontakt und Gewöhnung zwischen Kuh und Stallpersonal

Im Anbindestall sei im Falle einer Aggression überwiegend der Körperbereich von der Hüfte bis zu den Füßen des Opfers betroffen, erklärt der Heilbrunner. Doch im Laufstall könne das Tier seine ganze Körpermasse und seine ganze Kraft ohne Einschränkung gegenüber dem Menschen einsetzen. Das führe zu weitaus massiveren Verletzungen.

Anbindestall und Laufstall seien unterschiedliche Welten: Im Anbindestall gibt es weitaus mehr Körperkontakt und Gewöhnung zwischen Kuh und Stallpersonal. Im Laufstall dagegen erfordere die freie Beweglichkeit der Tiere einen anderen Umgang, mehr Kenntnisse über Wesen und Verhaltensmuster der Rinder und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, sagt Wametsberger. Das werde aber nicht immer ausreichend berücksichtigt, stellt der Experte fest. „Heute geht es immer und überall um das Tierwohl. Dass aber auch auf das Wohl der mit den Tieren arbeitenden Menschen geachtet werden muss, ist zu wenig präsent.“

Berufsgenossenschaft bietet Bauberatung an

Der Kuhstall sei täglicher Arbeitsplatz. Er müsse deshalb praktisch, aber auch mit entsprechenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet sein. Dazu zählen laut Wametsberger etwa ausreichende Separationsbereiche für zu behandelnde und abkalbende Tiere, Personenschlupföffnungen und Fangfressgitter. Wird in der Milchviehherde zudem ein Zuchtbulle gehalten, müsse auch dieser in einer separaten Bucht untergebracht werden.

Wer einen Laufstall bauen wolle, so Wametsberger, müsse die Aufteilung und Anordnung dieser „Räumlichkeiten“ sowie die Kosten gründlich planen. Die Berufsgenossenschaft biete dazu kostenfreie Bauberatung an.

Kühe können in manchen Situationen besonders aggressiv reagieren

Generell seien Kühe ja nicht von Natur aus aggressiv. Doch aus manchen Situationen heraus könnten sie aggressiv reagieren. Erschrecken, zu nahes Herantreten, fehlende Ausweichmöglichkeiten, Schutz für das Kalb: All dies könne Abwehrinstinkte auslösen, erklärt Wametsberger, der selbst während seiner früheren Zeit als Betriebshelfer praktische Erfahrungen gesammelt hat. „Man muss wissen, dass Kühe sehr sensibel und gute Beobachter sind. Sie registrieren vieles und reagieren auf fremde Personen, ungewohnte Stimmen und ungewohnte Bewegungen.“

Hektik und Stress verstören die Tiere

Außerdem hätten Rinder ein ganz anderes Sehvermögen als der Mensch, zum Beispiel eine andere Wahrnehmung beim schnellen Wechsel von hellem und dunklem Umfeld und ein anderes Blickfeld. Hektik und Stress würden die Tiere verstören. Ein Umgang mit Ruhe und Geduld sei am Ende oft die zeitsparendere Version.

Ein Kapitel für sich ist das Thema „Kinder im Stall.“ Ein Bauernhof ist oft Arbeits- und Spielplatz zugleich. Die Kinder im Stall mithelfen zu lassen und schon früh mit dieser Arbeit vertraut zu machen, sei ein Problem, auch rechtlich gesehen, sagt Wametsberger. „Man muss da differenzieren, welche Tätigkeiten körperlich und geistig für ein Kind machbar sind und inwieweit es in der Lage ist, möglicherweise auftretende Situationen richtig einzuschätzen.“ Grundsätzlich sei Stallarbeit ab 18 Jahren oder zu Ausbildungszwecken erlaubt.

Urlauber können „Tiere mit ausreichend Abstand anschauen, aber mehr nicht“

Zur Vorsicht rät der LBG-Experte zudem den Anbietern von „Urlaub auf dem Bauernhof“. Urlaubsgäste und Gästekinder würden oft von sich aus oder auch durch Werbeslogans wie „Mithelfen im Stall“ und „Tiere streicheln“ mit gewissen Erwartungen zu ihren Gastgebern kommen. „Im Kuhstall können sie die Tiere mit ausreichend Abstand anschauen, aber mehr nicht.“

Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft bietet für ihre Versicherten kostenfreie eintägige Kurse mit Theorie und Praxis zur „Sicherheit im Umgang mit Rindern“ an. Wer sich dafür interessiert, kann sich bei Peter Wametsberger unter peterjr.wametsberger@svlfg.de melden. (Rosi Bauer)

