Wahl 2023: Das sind die Kandidaten der Kreis-FDP

Von: Rudi Stallein

Die Kreis-FDP, ihre Gäste und ihre Kandidaten: (v. li.) Julika Sandt (Landtagsabgeordnete), Tim Sachs (Direktkandidat zur Landtagswahl), Patrick Eiselt (Direktkandidat für die Bezirkstagswahl, Barbara Gräfin Baudissin-Schmidt (FDP-Fraktionsvorsitzende im Bezirkstag) und Simon Roloff (FDP-Vorsitzender Bad Tölz-Wolfratshausen). © rudi Stallein

Der Generationenwechsel geht weiter: Der FDP-Kreisverband wählt Tim Sachs (32) zum Landtagskandidaten. Patrick Eiselt (22) bewirbt sich für den Bezirkstag.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In kleiner, gemütlicher Runde machten sie es kurz und bündig: Einstimmig wählten die Liberalen am Mittwochabend in ihrer Versammlung im Landgasthof Reindlschmiede Tim Sachs zum Direktkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Während der 32-jährige Wahl-Bichler Sachs bereits auf 14 Jahre Mitgliedschaft in der FDP zurückblickt, tritt bei der Bezirkstagswahl 2023 in Person des 22-jährigen Patrick Eiselt aus Saulgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ein Newcomer an.

Wahl 2023: FDP in Bad Tölz-Wolfratshausen legt Kandidaten fest

Damit setzen die Freien Demokraten im Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen ihren Generationenwechsel fort, den sie 2020 mit der Wahl von Simon Roloff zum Kreisvorsitzenden eingeleitet hatten. Der 20-jährige Bichler Roloff trat damals die Nachfolge von Fritz Haugg (53) an, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgegeben hatte.

Nun folgt der gebürtige Hesse Tim Sachs Haug auch als Direktkandidat. Vor sechs Jahren kam der studierte Betriebswirt und selbstständige Unternehmensberater nach Bayern, seit zwei Jahren lebt er in Bichl. Seinem jungen Alter gelte auch im Berufsleben meist die erste Frage seiner Kunden, machte der 32-Jährige gleich zu Beginn deutlich. Dieser Umstand schreckt ihn jedoch nicht: „Dann muss man eben mit Sachkompetenz, Nüchternheit und Fachkunde punkten“, erklärte Sachs. Und die habe er sich auf politischer Ebene in 14 Jahren bei der FDP angeeignet. Der Partei beigetreten sei er, „weil mir Liberalismus schon immer eine Herzensangelegenheit war“. Mit ganzem Herzen vertrete er auch seine drei Schwerpunktthemen: Bildung, Gesundheitswesen und Wirtschaft. „Das ist ein schöner und großer Wahlkreis, Du wirst damit viel Freude haben“, gratulierte Fritz Haugg seinem Nachfolger, den alle zehn stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer auf ihren Wahlzettel notiert hatten.

„Mit viel Elan“ will Patrick Eiselt seine Themen „auf Bezirksebene weiter voranbringen“

Ebenfalls zehn Stimmen erhielt Patrick Eiselt, der sich für eine Direktkandidatur zur Bezirkstagswahl beworben hatte. Geboren in Berlin, lebt der 22-Jährige seit 13 Jahren in Saulgrub, wo er beim Roten Kreuz und im Vorstand der Wasserwacht aktiv ist. Der FDP schloss sich der Industriekaufmann erst im vorigen Jahr an. „Mit viel Elan“ will er seine Themen „auf Bezirksebene weiter voranbringen“, versprach der forsche Newcomer.

Abgerundet haben den gemütlichen Abend zwischen den einzelnen Wahlgängen prominente Gastredner wie die FDP-Landtagsabgeordnete Julika Sandt, die Bezirksvorsitzende Barbara Gräfin Baudissin-Schmidt, Bezirkstagmitglied Daniel Reuter und Susanne Seehofer, Tochter des ehemaligen CSU-Chefs und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Sie will wie berichtet im kommenden Herbst als FDP-Direktkandidatin für den Stimmkreis München-Mitte in den Landtag.

